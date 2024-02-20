موعد مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

في مباراة شعارها “الفوز والاقتراب من التأهل”، يصطدم نادي إنتر ميلان الإيطالي بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في مباراة الذهاب بدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

ورغم عراقة الفريقين إلا أن مباراة الليلة تعد ثاني المواجهات الأوروبية بين بطلي إسبانيا وإيطاليا.

وشهدت المواجهة الأولى التي أقيمت في 2010 فوز الفريق الإسباني 2/صفر ليتوج بلقب السوبر الأوروبي على حساب إنتر ميلان.

وفي هذا التقرير نستعرض موعد مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

مشوار إنتر ميلان الأوروبي

تأهل نادي إنتر ميلان، الذي يعد وصيف البطولة السابقة لدوري الأبطال، إلى دور الـ16، بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف خلف نادي ريال سوسيداد الإسباني.

وتأتي مباراة إنتر وأتلتيكو، في ظل حالة فنية رائعة للفريق الإيطالي، حيث يعيش نادي إنتر ميلان تحت القيادة الفنية لمدربه سيموني إنزاجي، أفضل حالاته الفنية بعدما تمكن من الفوز في 6 مباريات متتالية وضعته في صدارة الدوري الإيطالي.

ويعتلي إنتر ميلان صدارة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة جمعها من 24 مباراة، وبفارق 9 نقاط عن نادي يوفنتوس الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 54 نقطة جمعها من 25 مباراة.

ويتبقى لنادي إنتر مباراة مؤجلة تمنحه الفرصة في تعزيز صدارته والتتويج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

مشوار أتلتيكو الأوروبي

تأهل نادي أتلتيكو مدريد بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين، وبسجل خال من الهزائم.

ويعتبر النادي الإسباني ثاني أقوى خط هجوم في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا برصيد 17 هدفا، خلف هجوم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعلى صعيد الدوري المحلي فإن أتلتيكو مدريد تمكن من اكتساح نادي لاس بالماس بخماسية نظيفة في الجولة الـ 25 من منافسات الدوري الإسباني.

ورغم الحالة الفنية الرائعة التي يبدو عليها رجال نادي العاصمة الإسبانية، إلا أن الفريق يمر بمرحلة عدم الاستقرار وضعته في الترتيب الرابع بجدول الدوري 51 مباراة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب الصدارة بـ 62 نقطة.

موعد مباراة موعد مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب جوسيبي مياتزا ” سان سيرو” في مدينة ميلان بذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث يسعى نادي إنتر لاستغلال الأرض والجمهور في الخروج بنتيجة إيجابية تقربه من التأهل لدور الـ8 قبل أن يخوض اختبار صعب في ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد.

ويملك إنتر سجلا قويا محليا وقاريا على ملعبه هذا الموسم حيث لم يهزم في دوري الأبطال، فيما حقق 10 انتصارات وتعادل وخسارة في 12 مباراة بالدوري.

ومن المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة 10.00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11.00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد

من المقرر أن تبث مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال عبر شاشة قنوات بين إن سبورتس.

قوة الهجوم ضد شراسة الدفاع

يتسلح نادي إنتر ميلان بعناصر هجومية مميزة، على رأسها لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام، نيكولو باريلا، مع الثنائي المخضرم ماركو أرناوتوفيتش، أليكسيس سانشيز.

ويرتكز نادي أتلتيكو مدريد على أسلوبه الدفاعي المنظم وشراسة قلبي الدفاع ستيفان سافيتش، خوسيه خيمينيز ولاعب الوسط الأرجنتيني رودريجو دي بول مع خبرات حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك، فيما يقود خط الهجوم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان ويعاونه ألفارو موراتا وصامويل لينو وممفيس ديباي ورودريجو ريكيلمي.