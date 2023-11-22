هل يهدد إنتر ميامي رقصة ميسي ورونالدو الأخيرة في كأس الرياض؟

حذف نادي “إنتر ميامي” الأمريكي، بيان نفي مشاركته في كأس موسم الرياض مع النصر، والهلال السعوديين، بعد قيامه بنشره علي موقعه الرسمي، في خطوة جديدة تزيد احتمالات مشاركته في البطولة الودية.

فصول “الرقصة الأخيرة”

بدأت القصة مع إعلان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الثلاثاء، مشاركة “إنتر ميامي” في بطولة ودية ثلاثية على لقب كأس موسم الرياض، مع ناديي الهلال، والنصر بقيادة أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2024.

وأضاف آل الشيخ، أن البطولة الودية، تحمل شعار “الرقصة الأخيرة”، في إشارة إلى احتمالية كونها المواجهة الأخيرة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

The Last Dance

مباراة تاريخية تجمع أساطير كرة القدم رونالدو و ميسي



نادي انتر ميامي يلعب ضد نادي النصر في بطولة كأس موسم الرياض… ⚽❤️??



في المملكة ارينا ? Feb 2024



It's the last dance of football greatness! ?

Ronaldo vs Messi clash on the pitch.



Watch Inter Miami FC… pic.twitter.com/3aHtVGtFQI — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2023

نفي المشاركة

نادي “إنتر ميامي” الأمريكي، أصدر بيانا صادما، مساء الثلاثاء، نفى فيه وجود أي اتفاق بشأن خوض البطولة الودية على لقب كأس موسم الرياض، مؤكدا أنه لم يستقر حتى الآن، على روزنامة استعداد الفريق الأول، للموسم الرياضي الجديد.

وبعد ذلك بساعات قليلة، حذف النادي الأمريكي البيان الذي نشره على موقعه الرسمي، مع انتشار الأخبار التي تؤكد إقامة اللقاء في وسائل إعلام عالمية.

توقعات بمشاركة ميسي

ومن جانبه أكد الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، مساء الأربعاء، على مشاركة نادي “إنتر ميامي” الأمريكي، في البطولة الودية كأس موسم الرياض، بشكل طبيعي، رغم النفي الصادر أمس الثلاثاء.

وتحت عنوان “خبر مؤكد”، كتب الجماز عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”(تويتر سابقا)، إن مباراة نادي النصر السعودي، ونادي “إنتر ميامي”، ستقام في موعدها المحدد.

⭕️ خبر مؤكد..



مباراة النصر انتر ميامي ستقام في موعدها المحدد ونادي انتر ميامي يحذف بيانه من الموقع .#TheLastDance pic.twitter.com/GbnOsJvz2e — عبدالرحمن الجماز (@Aljamaz8910) November 22, 2023