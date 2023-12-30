إلغاء السوبر التركي بسبب المخالفات: تفاصيل الأحداث في موسم الرياض

تم إلغاء مواجهة السوبر التركي بين فريقي فنربخشه وغلطه سراي في العاصمة الرياض نتيجة عدم الالتزام بالقواعد والتوجيهات المحددة مسبقًا.

وصدر بيان رسمي عن موسم الرياض يعلن عن هذا القرار ويشير إلى الأسباب التي أدت إلى إلغاء المباراة.

أكد الحساب الرسمي لفعاليات موسم الرياض عبر منصة “إكس” أن عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتفق عليها هو السبب وراء إلغاء السوبر التركي بين فريقي فنربخشه وغلطه سراي في العاصمة الرياض.

وجاء في نص البيان الرسمي لموسم الرياض ما يلي: “إشارة إلى مباراة السوبر التركي لكرة القدم بين فريقَي فنربخشه وغلطه سراي المقرر إقامتها على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، نود أن نؤكد في البداية اعتزازنا بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية التركية الشقيقة في مختلف المجالات، ومن بينها المجال الرياضي”.

وأضاف البيان: “كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفق اللوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم، التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها، خاصة أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة؛ إذ تم التشديد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقًا للوائح والأنظمة الدولية”.

وأختتم البيان بالقول: “كما تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني للجمهورية التركية، وإبراز العلم التركي داخل الملعب في المدرجات تقديرًا للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية.

وعلى الرغم من ذلك التوافق إلا أنه كان مؤسفًا عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق عليه؛ وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة”.

بيان عن مباراة السوبر التركي في العاصمة السعودية الرياض pic.twitter.com/ZKDReocQEZ — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 29, 2023