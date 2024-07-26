إفلاس ناد فرنسي لعب زين الدين زيدان في صفوفه

أعلن نادي بوردو، الذي سبق له الفوز بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ست مرات وضم في صفوفه اللاعب الشهير زين الدين زيدان، أنه تقدم بطلب لإشهار إفلاسه بعد أيام فقط من هبوطه إلى دوري الدرجة الثالثة المحلي بعد انسحاب ملاك نادي ليفربول الإنجليزي من محادثات للاستحواذ عليه.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قررت الهيئة الوطنية للرقابة الإدارية هبوط بوردو من الدرجة الثانية إلى الثالثة بسبب مشكلات مالية.

COMMUNIQUÉ DU CLUB ?⚪️



Suite à la confirmation de la décision de la DNCG de reléguer le FC Girondins de Bordeaux en National 1, le Club a, ce mardi, déposé le bilan auprès du Tribunal de Commerce de Bordeaux, afin d’entamer la restructuration nécessaire.



En conséquence, le… pic.twitter.com/arDAXoIVFe — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 25, 2024

وبمجرد انسحاب مجموعة فينواي سبورتس المالكة لنادي ليفربول من محادثات الاستحواذ أنهى ذلك فعليا آمال النادي في البقاء والاستمرار.

وقال بوردو في بيان “إنه قرار صعب يستبق نتيجة حتمية لعملية إعادة الهيكلة الجارية”.

وبموجب الإفلاس سيتخلى بوردو عن رخصته الاحترافية التي احتفظ بها منذ عام 1937 وسيغلق أكاديميته الشهيرة التي ساعدت في تطوير مواهب كبيرة مثل بيسنتي ليزارازو وغول كوندي وزين الدين زيدان الذي لعب في صفوفه 139 مباراة سجل خلالها 28 هدفاً بين 1992 و 1996.