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إفلاس ناد فرنسي لعب زين الدين زيدان في صفوفه

لعب النجم الشهير زين الدين زيدان في صفوف نادي بوردو 139 مباراة سجل خلالها 28 هدفاً بين 1992 و 1996.

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لاعبو بوردو يحتفلون بالفوز بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم
لاعبو بوردو يحتفلون بالفوز بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم

أعلن نادي بوردو، الذي سبق له الفوز بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ست مرات وضم في صفوفه اللاعب الشهير زين الدين زيدان، أنه تقدم بطلب لإشهار إفلاسه بعد أيام فقط من هبوطه إلى دوري الدرجة الثالثة المحلي بعد انسحاب ملاك نادي ليفربول الإنجليزي من محادثات للاستحواذ عليه.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قررت الهيئة الوطنية للرقابة الإدارية هبوط بوردو من الدرجة الثانية إلى الثالثة بسبب مشكلات مالية.

وبمجرد انسحاب مجموعة فينواي سبورتس المالكة لنادي ليفربول من محادثات الاستحواذ أنهى ذلك فعليا آمال النادي في البقاء والاستمرار.

وقال بوردو في بيان “إنه قرار صعب يستبق نتيجة حتمية لعملية إعادة الهيكلة الجارية”.

وبموجب الإفلاس سيتخلى بوردو عن رخصته الاحترافية التي احتفظ بها منذ عام 1937 وسيغلق أكاديميته الشهيرة التي ساعدت في تطوير مواهب كبيرة مثل بيسنتي ليزارازو وغول كوندي وزين الدين زيدان الذي لعب في صفوفه 139 مباراة سجل خلالها 28 هدفاً بين 1992 و 1996.

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