إصابة رونالدو تثير القلق قبل أيام من ديربي الرياض

أثارت إصابة أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، قلق جماهير “العالمي”، مع زيادة المخاوف حول عدم مشاركته في ديربي الرياض بين النصر والهلال، الجمعة المقبل، في إحدى مباريات القمة بالدوري السعودي للمحترفين.

وتعتبر مباريات كرة القدم، بين فريقي النصر، والهلال، من أهم ديربيات المنطقة، أو مباريات القمة التي تتابعها جماهير كرة القدم في المنطقة.

الإصابة لن تعيق مشاركته في الديربي

وفي تقرير لقناة “الإخبارية” السعودية الرسمية ذكرت أن إصابة رونالدو البالغ من العمر 38 عاما، لن تعيق مشاركته في ديربي الرياض.

وتعرض أسطورة البرتغال، لاعب نادي النصر السعودي، للإصابة في الرقبة، في الدقيقة 87 من مباراة فريقه، مع فريق برسبوليس الإيراني، الاثنين، ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.

وقال لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، معلقا على إصابة رونالدو، في المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي، إن الجهاز الطبي يتابع الإصابة، وأتمنى أن يستطيع الجهاز الطبي علاجه بسرعة ليعود للفريق.

رونالدو يعبر عن فرحته بالصدارة

وبعد المباراة، لم يعلق رونالدو، عن إصابته، بل اكتفى بالإعراب عن فرحته ببلوغ نادي النصر السعودي، للدور الثاني في دوري أبطال آسيا.

وكتب رونالدو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)، : “سعيد بتحقيق المركز الأول بمجموعتنا، وتأهلنا للدور الثاني في دوروي أبطال آسيا، ووصولنا إلى تحقيق 20 مباراة دون هزيمة، العمل الجماعي العظيم”.