إريك رامسي يصنع التاريخ.. أصغر مدرب في تاريخ الولايات المتحدة بعمر 32 عامًا

حقق إريك رامسي إنجازًا تاريخيًا بتعيينه مدربًا لفريق “مينيسوتا” في الدوري الأميركي لكرة القدم بعمر 32 عامًا.

وأصبح رامسي الذي تخلى عن دوره كمساعد للمدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الهولندي إريك تن هاغ أصغر مدرب في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال رامسي في بيان نشره فريق مينيسوتا : “أنا متحمس للغاية للانضمام إلى فريق يمتلك ثقافة كروية قوية، وقاعدة جماهيرية رائعة وبنية تحتية مذهلة. لقد تحدثت إلى الكثير من مدراء النادي خلال التفاوض، وشعرت بشغف الجميع من أجل التقدم بالنادي إلى الأمام”.

وكان رامسي إلى “الشياطين الحمر” كمدرب مساعد تحت قيادة المدير الفني السابق النرويجي أولي غونار سولشاير في 2021 كما عمل مساعداً للمدرب نفسه في منتخب ويلز عام 2023.

وأصبح رامسي أصغر مدرب بريطاني يحصل على رخصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” للمدربين المحترفين في 2019.

وقال مدير كرة القدم في مينيسوتا فايكنغز اللبناني الأصل خالد الأحمد: “بعد بحث مكثف شمل العشرات من المرشحين المحليين والدوليين، نحن على ثقة بأن إريك رامسي هو الخيار الأفضل لقيادة نادينا.. إن خبرته في العمل مع لاعبين وطاقم فني رفيعي المستوى، بالإضافة إلى توافقه في أسلوب اللعب وفلسفة التطوير، كل ذلك يتناسب مع الرؤية التي لدينا لمستقبل النادي”.

وأضاف: “بعيدًا عن الشق الكروي، فهو شخص أصيل يتوافق مع قيم وثقافة النادي. يتحدث عدة لغات ولديه خبرة في إدارة غرفة تبديل ملابس متعددة الثقافات على أعلى مستوى، ويفهم أهمية المشاركة المجتمعية وقيمة القاعدة الجماهيرية المتحمسة.. إنه يناسب كل شيء يدور حوله نادي مينيسوتا، ونتطلع إلى الترحيب بإريك في النادي”.