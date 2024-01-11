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إريكسون مصاب بمرحلة متقدمة من السرطان

أعلن السويدي سفن غوران إريكسون، مدرب منتخب إنكلترا السابق لكرة القدم، أن الطبيب أخبره أن لديه سنة واحدة ليعيش لأن مصاب بمرض خبيث

فريق التحرير by فريق التحرير
إريكسون مصاب بالمرحلة الأخيرة من السرطان

كشف السويدي زفن-غوران إريكسون، المدرب السابق لكرة القدم، أنه مصاب بمرحلة متقدمة من سرطان البنكرياس، والأطباء أخبروه أن لديه “سنة واحدة ربما” ليعيش.

وكان إريكسون البالغ من العمر 75 عاماً قد أعلن في شباط/فبراير 2023 أنه سيقلل من الظهور العلني لأنه يعاني من مشكلات صحية.

ويعد السويدي من أبرز المدربين الذين شهدتهم الملاعب، وقد أشرف خلال مسيرته التدريبية التي استمرت لأكثر من 40 عاماً على منتخبات وأندية عريقة كمنتخبات إنكلترا والمكسيك وكوت ديفوار، وأندية روما وفيورنتينا وسامبدوريا ولاتسيو في إيطاليا ومانشستر سيتي وليستر سيتي في إنكلترا، حيث حقق الكثير من الألقاب المحلية والقارية.

ونجح إريكسون بقيادة منتخب “الأسود الثلاثة” إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم مرتين في 2002 كوريا الجنوبية واليابان و2006 في ألمانيا.

إريكسون: يجب أن أقاتل

وجاءت تصريحات إريكسون الصادمة حول مرضه الخبيث في مقابلة مع الإذاعة الوطنية السويدية حيث قال: “الكل يعلم أنني مريض. والجميع يعتقد أنه سرطان، نعم هو كذلك. لكنّ يجب أن أحارب لأطول فترةٍ ممكنة”.

وأوضح المدرب الذي انطلقت مسيرته التدريبية في سن 29 عاماً فقط أن طبيبه أبلغه أن لديه “سنة واحدة في أحسن الأحوال (لكي يعيش)، أو أقل بقليل في أسوأ الأحوال”.

وقال: “يُمكنني أن أفكر في المرض طوال الوقت، أجلس في المنزل وأكتئب، أشعر بسوء الحظ ومثل هذه الأمور. أعتقد أن من السهل أن ينتهي بي الأمر هكذا.. لكن عليك أن ترى الإيجابيات”.

وأضاف: “لا تدفن نفسك بسبب المِحَن. هذه أكبر مِحنة بالتأكيد، لكن حاول أن تحصل على الإيجابيات منها”.

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