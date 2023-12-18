أيام تشافي مع برشلونة باتت معدودة

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن بقاء تشافي هيرنانديز في منصبه على راس الجهاز الفني لفريق برشلونة بات صعباً في ظل النتائج المخيبة التي حققها الفريق في الآونة الأخيرة وتراجع المستوى الكلي في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروربا.

وتلقى برشلونة خساراتين متتاليتين أمام جيرونا 2-4 في لا ليغا و2-3 في الجولة الأخيرة من دوري الأبطال ثم تعادل مع 1-1، ما يعكس انخفاض المستوى ويبعد الفريق عن المنافسة على الألقاب.

وعلى الرغم من العلاقة المتينة التي تربط بين رئيس النادي الكتالوني جوان لابورتا وتشافي، إلا أن صحيفة “سبورت” ألمحت إلى أن الأول تحدث مع البرتغالي ديكو المدير الرياضي للنادي هو إمكانية البحث عن بديل في حال استمرار الحال على ما هو عليه.

وقالت الصحيفة إن الاسم الأبرز لخلافة تشافي، هو إيمانول ألغاوسيل المدرب الحالي لفريق ريال سوسيداد.

ووفقاً لـ”سبورت” فإن لابورتا وديكو أخبرا ألغاوسيل بإعجابهما وألمحا إلى رغبتهما الاسبوع الماضي خلال الحفل السنوي لصحبفة “ماركا”.

وينتهي عقد ألغاوسيل مع ريال سوسيداد في ختام الموسم 2024-2025، أي أن استقطابه إلى البلوغرانا لن يكون صعباً فيما لو أصبح التخلي عن تشافي أمراً محتماً.

ويتخلف برشلونة الثالث على جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق سبع نقاط عن خصمه اللدود ريال مدريد صاحب الصدارة المؤقتة (42 نقطة) بانتظار مباراة جيرونا الثاني حالياً (41 نقطة) مع ألافيس.