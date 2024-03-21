أولمبياد باريس 2024.. المغرب تصطدم بالأرجنتين ومصر تواجه إسبانيا

أفرزت قرعة مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 مجموعات متوازنة، مع بعض التحديات القوية للمنتخبي مصر والمغرب.

ووقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة مع كل من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان، بالإضافة إلى المنتخب الآسيوي الثاني الذي سيتحدد لاحقًا.

وتعد هذه المجموعة صعبة على المنتخب المصري، حيث تعتبر إسبانيا وصيفة النسخة الأخير في أولمبياد طوكيو 2020 من أقوى المنتخبات في العالم، بينما حققت جمهورية الدومينيكان نتائج جيدة في السنوات الأخيرة.

وجاء المنتخب المغربي في المجموعة الثانية مع كل من الأرجنتين وأوكرانيا، بالإضافة إلى المنتخب الآسيوي الثالث.

وتعتبر هذه المجموعة متوازنة، حيث تتمتع الأرجنتين بسجل حافل في البطولات الأولمبية، بينما يمتلك المنتخب الأوكراني لاعبين موهوبين.

في المقابل، وقع المنتخب الفرنسي، صاحب الأرض والجمهور، في المجموعة الأولى مع كل من نيوزيلندا والولايات المتحدة والفائز من الملحق الآسيوي – الإفريقي.

ويسعى “الديوك” للفوز بالميدالية الذهبية لأول مرة منذ عام 1984.

ولا تزال مشاركة نجم فرنسا وباريس سان جيرمان كيليان مبابي محل شك. فقد سبق لقائد المنتخب الفرنسي أن أعلن في مناسبات عدّة أنه يحلم بالمنافسة في أولمبياد باريس مستفيدًا من النظام الأولمبي الذي يسمح لكل منتخب بإشراك ثلاثة لاعبين يتجاوزون الحد الأقصى المسموح به وهو 23 عامًا.

ولكن، وبما أن مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية ليست مدرجة في رزنامة الاتحاد الدولي “فيفا”، فإنّ الأندية ليست مُلزمة بتحرير لاعبيها.

وصرّح مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان أن مشاركة مبابي في أولمبياد باريس “صعبة جداً”، نظرًا لأنه سيكون قادمًا مباشرة من المشاركة مع “الديوك” في نهائيات كأس أوروبا (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا.

المجموعات

المجموعة الأولى: فرنسا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، الفائز من الملحق الآسيوي – الأفريقي.

فرنسا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، الفائز من الملحق الآسيوي – الأفريقي. المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، الفريق الآسيوي 3، أوكرانيا.

الأرجنتين، المغرب، الفريق الآسيوي 3، أوكرانيا. المجموعة الثالثة: الفريق الآسيوي 2، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان.

الفريق الآسيوي 2، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان. المجموعة الرابعة: الفريق الآسيوي 1، الباراغواي، مالي، إسرائيل.