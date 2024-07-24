أولمبياد باريس 2024.. ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل مع الدومينيكان

تعادل منتخب مصر الأولمبي، مع نظيره منتخب الدومينيكان، الأربعاء، على ملعب “لا بوجوار” في أولى مبارياته بالمجموعة الأولى في منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وانطلقت منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس، الأربعاء، أي قبل يومين من افتتاح الأولمبياد.

وتضم المجموعة الثالثة في لعبة كرة القدم بالأولمبياد، إلى جوار مصر ،والدومينيكان، منتخب إسبانيا، الذي تمكن من الفوز على منتخب أوزبكستان، بهدفين لهدف على ملعب “حديقة الأمراء”.

تشكيل منتخب مصر أمام الدومينيكان

وخاض منتخب مصر الأولمبي، المباراة ضد منتخب الدومينيكان، بتشكيل يضم، في حراسة المرمى، حمزة علاء، وفي خط الدفاع: أحمد عيد، وعمر فايد، وحسام عبدالمجيد، وكريم الدبيس، وفي وسط الملعب، محمد النني، ومحمد شحاتة، وأحمد عاطف قطة، وفي خط الهجوم، أحمد سيد زيزو، وأسامة فيصل، وإبراهيم عادل.

ويقود المنتخب المصري، في الأولمبياد، المدير الفني البرازيلي، روجيريو ميكالي، الذي قاد منتخب البرازيل الأولمبي لتحقيق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في ريو دي جانيرو.

ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد باريس 2024

وأصبح ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد باريس 2024، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى، كما يلي.

1 ـ منتخب إسبانيا الأولمبي – 3 نقاط

2 ـ منتخب مصر الأولمبي- نقطة واحدة

3 ـ منتخب الدومينيكان الأولمبي – نقطة واحدة

4 منتخب أوزبكستان الأولمبي- صفر نقاط

جدول وموعد مباريات منتخب مصر لكرة القدم في الأولمبياد

ويتبقى أمام منتخب المصري مباراتين، حيث يلعب الفراعنة أمام منتخب أوزبكستان الأولمبي يوم السبت 27 يوليو الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

فيما يلعب منتخب مصر المواجهة الصعبة والأخيرة في مجموعته أمام منتخب إسبانيا الأولمبي يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

ويشارك في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 16 فريقا تم تقسيمها إلى 4 مجموعات:

المجموعة الأولى:

فرنسا – نيوزيلندا – الولايات المتحدة- غينيا.

المجموعة الثانية:

الأرجنتين – المغرب – العراق – أوكرانيا.

المجموعة الثالثة:

أوزبكستان – إسبانيا – مصر – جمهورية الدومينيكان.

المجموعة الرابعة:

اليابان – باراجواي – مالي – إسرائيل.