بسبب العنصرية.. أودينيزي يحظر مشجعاً مدى الحياة

حظر نادي أودينيزي الإيطالي لكرة القدم مشجعاً مدى الحياة من دخول الملاعب والحصول على بطاقة عضوية في النادي لتوجيهه إشارات وهتافات عنصرياً بحق حارس مرمى فريق ميلان الفرنسي مايك ماينان.

ووفقًا لأودينيزي، أن الحظر سيبدأ فوراً، وأنه تم استخدام الكاميرات الأمنية للتعرف على المشجع والعمل جار لتحديد مكان أي مشاركين محتملين آخرين،

وقال أودينيزي في بيان له: “نعتقد أن مثل هذه الإجراءات القوية ضرورية لإرسال رسالة واضحة مفادها أن العنصرية لا مكان لها في كرة القدم أو المجتمع. يقف أودينيزي بحزم ضد أي شكل من أشكال التمييز، ونحن مصممون على خلق بيئة شاملة ومحترمة داخل مجتمع كرة القدم لدينا”.

وأضاف: “نشكر السلطات على تعاونها وسنواصل معاً العمل بلا كلل من أجل تحديد ومعاقبة الأفراد الآخرين الذين شاركوا في هذا الحادث والتي تشوه الأخلاق الرياضية للنادي والمنطقة ومدينة أوديني وقاعدة جماهيرية كانت دائما نموذجا للتكامل والاحترام”.

وتابع البيان: “نريد أن نضمن أن يظل ملعبنا مكاناً يستطيع فيه الجميع، بغض النظر عن عرقهم وخلفيتهم وثقافتهم ولغتهم، الاستمتاع باللعبة الجميلة دون خوف من التمييز. يدعو أودينيزي الجميع إلى الاتحاد في مكافحة العنصرية والتمييز، وتعزيز بيئة تحتفل بالتنوع وتعزز الإدماج”.

تفاصيل حادثة العنصرية

عند الدقيقة 33 من مباراة أودينيزي وميلان ضمن المرحلة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بينما كان ماينان وعلى وشك تسديد ركلة مرمى، اتجه نحو حكم الراية، وأبلغه بأنه يتعرض لإهانات عنصرية وصيحات تشبه أصوات القرود من جانب بعض مشجعي الفريق صاحب الأرض.

بعد الانتظار لفترة وجيزة بالقرب من الخط الجانبي، خلع حارس المرمى قفازيه وغادر الملعب لينزل في النفق باتجاه غرف الملابس، ولحق به زملاؤه.

تم استئناف المباراة بعد حوالي 10 دقائق من التوقف مع عودة ماينان إلى المرمى. أطلق أنصار أودينيزي صيحات الاستهجان عليه لبقية المباراة التي انتهت بفوز ميلان 3-2.

ليست المرة الأولى

لم تكن هي المرة الأولى التي يواجه فيها ماينان إساءة عنصرية خلال مباراة، وواجه اللاعبون ذوي البشرة السوداء الآخرون في أوروبا وحول العالم نفس الشيء. على الرغم من محاولات الهيئات الحاكمة لكرة القدم، لا يزال هذا النوع من السلوك قائماً.

وكتب ماينان في منشور على إنستغرام يوم الأحد: “اليوم، يجب أن يتحمل النظام بأكمله المسؤولية.. إنها معركة صعبة، وستستغرق وقتاً وشجاعة. لكنها معركة سنفوز بها”.

عقوبة أودينيزي

وفرض الاتحاد الإيطالي للعلبة عقوبة على أودينيزي أيضًا حيث سيتعين عليه لعب مباراة واحدة على أرضه بدون جماهير.

وقال البيان: “لحدث بهذا الحجم والجدية… سيلعب الفريق مباراة خلف الأبواب المغلقة”.