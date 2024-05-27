أنشيلوتي واثق بفريقه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن ثقته واستعداده لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي السبت المقبل.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أقر أنشيلوتي بالقلق الطبيعي المصاحب لمثل هذه المناسبات الكبرى، ولكنه أكد أنه يستمتع بالضغط ويملك الخبرة اللازمة للتعامل معه.

ويمتلك أنشيلوتي سجلاً حافلاً في دوري الأبطال، حيث حقق اللقب أربع مرات كمدرب ومرتين كلاعب.

وأشاد الإيطالي بفريقه وتركيز لاعبيه العالي، معرباً عن ثقته في قدرتهم على تحقيق الفوز.

وكشف عن طقوسه الشخصية قبل المباراة، والتي تشمل تناول البروكلي والسلمون والمعكرونة، وأخذ قيلولة إذا أمكن، والتفكير في المباراة. وأكد أن أفضل طريقة للتغلب على التوتر هي إعطاء تعليمات واضحة للاعبين حول ما يريده منهم في النهائي.

وفي سياق متصل، تحدث المدرب عن أهمية الفوز باللقب بالنسبة لفريقه، مشيراً إلى أن التتويج بدوري الأبطال سيكون بمثابة “حبة الكرز فوق الكعكة” بعد موسم ناجح شهد فوز الفريق بالدوري الإسباني.

بالنسبة لمنافسه بوروسيا دورتموند، أقر أنشيلوتي بسرعة لاعبيه في التحولات وخبرتهم، ولكنه أبدى قلقه الأكبر بشأن روحهم القتالية ورغبتهم الشديدة في الفوز. كما أشاد باللاعب الألماني توني كروس، الذي سيخوض مباراته الأخيرة مع ريال مدريد قبل انضمامه إلى المنتخب الألماني في بطولة أوروبا.