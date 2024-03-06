أنشيلوتي مهدد بالسجن 4 سنوات في قضية تهرب ضريبي

طالبت النيابة العامة في العاصمة الإسبانية في بيان لها بسجن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر بتهمة التهرب الضريبي.

وتتركز القضية على عدم إعلان أنشيلوتي عن إيرادات حقوق استثمار صورته، والتي بلغت أكثر من مليون يورو خلال عامي 2014 و2015.

وأشارت النيابة إلى أن المدرب الإيطالي البالغ من العمر 64 عامًا قد استخدم شركة مقرها في إسبانيا لإخفاء هذه الإيرادات وتجنب دفع الضرائب المستحقة.

وقالت النيابة العامة إنها تتهم أنشيلوتي بارتكاب جريمتين ضد المالية العامة.

عقوبة أنشيلوتي تشمل دفع 1.48 مليون يورو

وبحسب البيان، فإن أنشيلوتي، على الرغم من تأكيده أنه مقيم ضريبياً في إسبانيا وأنه يعيش في مدريد، لم يدرج في إقراراته الضريبية سوى الأجور الشخصية التي تلقاها من ريال مدريد، وتجاهل الدخل الناتج عن استغلال حقوق صورته التي تنازل عنها لكيانات أخرى.

وأكدت النيابة العامة أن أنشيلوتي، “بهدف التهرب من دفع الضرائب على حقوق الصورة تلك، سواء تلك التي تلقاها من ريال مدريد أو من علامات تجارية أخرى لمختلف الأحداث، استخدم شبكة معقدة و”مربكة” من الصناديق الاستئمانية والشركات الوهمية لتحصيل حقوق الصورة.

وتشمل العقوبة التي طالبت بها النيابة العامة غرامة تبلغ 1.487.822 يورو، بالإضافة إلى سداد الضرائب المستحقة والفوائد.

من المقرر أن تنظر المحكمة الوطنية في هذه القضية في وقت لاحق.

ويُعدّ هذا التطور بمثابة ضربة قوية لأنشيلوتي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا مع ريال مدريد منذ توليه تدريب الفريق في عام 2021.

ويتصدر ريال مدريد حاليًا الدوري الإسباني بفارق مريح عن أقرب منافسيه، إذ يمتلك 66 نقطة، مقابل 59 نقطة لجيرونا أقرب منافسيه. كما يخوض اليوم الأربعاء مباراة الإياب للدور ثمن النهائي من بطلة دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ الألماني على أرضه في سانتياغو بيرنابيو علماً أنه فاز ذهابًا في ألمانيا بهدف دون مقابل.

ولم يصدر أي تعليق من المدرب أو ريال مدريد على هذه القضية.