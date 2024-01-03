أنشيلوتي سعيد باللقاء مع ريال مدريد

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، حصول مفاوضات متقدمة مع الاتحاد البرازيلي للعبة بنية توليه مهمة الإشراف على منتخب البرازيل، معرباً عن سعادته لتمديد عقده مع “الملكي” حتى 2026.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي عشية المباراة مع مايوركا ضمن منافسات المرحلة 19 من الدوري المحلي: “الجميع يعلم أنني كنت على تواصل مع رئيس الاتحاد البرازيلي في ذلك الوقت، إدنالدو رودريغيش. أريد أن أشكره على المودة والاهتمام اللذين أظهرهما تجاهي”.

وكان ريال مدريد أعلن الجمعة عن تمديد عقد أنشيلوتي البالغ من العمر 64 عاماً لعامين حتى نهاية حزيران/يونيو 2026.

وسرت شائعات حول انتقال أنشيلوتي لتدريب المنتخب البرازيلي اعتباراً من مسابقة كوبا أميركا التي تستضيفها الولايات المتحدة الصيف المقبل، لكن “الميرينغي” قطع الطريق على “السيليساو”.

ويمر المنتخب البرازيلي بفترة عصيبة بعد تلقيه 3 هزائم متتالية في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى بطولة كأس العالم 2026، بينها خسارة على أرضه أمام الغريم الأرجنتيني بطل العالم بهدف دون مقابل.

وقال أنشيلوتي “أنا سعيد جداً لبقائي عامين إضافيين في مدريد”، مشيراً إلى أن المفاوضات مع الاتحاد البرازيلي تبدلت بعد إقالة رئيس الاتحاد إدنالدو رودريغيش من منصبه في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأضاف: “لم يعد (رودريغيش) رئيساً والأمور تبدلت، كذلك الأشياء حدثت هنا كما أردت لأني أستطيع البقاء”، وعن إمكانية انتقاله لاحقاً إلى البرازيل قال: “لا أعلم إن كانوا يريدونني في 2026”.

وحول مستقبله مع ريال مدريد قال: “في 2026، استناداً الى نتائجي، قد أبقى هنا. أريد أن أكون مدرباً لمدريد… وآمل أن أتمكن من الاستمرار في 2027 و2028 لأني أريد البقاء هنا”.

وحصل أنشيلوتي مع ريال مدريد خلال الفترتين اللتين استلم فيهما دفة القيادة على كل الألقاب الممكنة، إذ فاز بدوري أبطال أوروبا (2013-2014 و2021-2022)، وكأس السوبر الأوروبي (2014 و2022) ولقب الدوري المحلي (2021-2022) وكأس الملك (2013-2014 و2022-2023)، كأس السوبر الإسباني (2021-2022)، كأس العالم للأندية (2014 و2022).