أنس جابر تواجه كبوة تخيب آمال التونسيين والعرب وتخسر نهائي ويمبلدون

لم تكن التونسية أنس جابر في الموعد اليوم وخيبت آمال التونسيين والعرب بخسارتها نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا، ما حرمها من فرصة أن تكون أول لاعبة عربية وأفريقية ترفع كأس بطولة كبرى في تاريخ اللعبة الصفراء.

وسيطر التوتر على أداء جابر، وهي التي كانت صرحت قبل المباراة النهائية “يمكن لأي منا أن تفوز. من تسيطر على المشاعر بطريقة أفضل وتكون أكثر جاهزية على أرض الملعب، ستفوز بالمباراة”.

وبالفعل كانت التشيكية أكثر هدوءاً وبالتالي تحكمت أكثر في سير المباراة.

وقد بدأت جابر المباراة بشكل جيد وتقدمت 4 – 2 ليبدأ التوتر على أدائها فخسرت 4 أشواط متتالية لتخسر المجموعة الأولى 4- 6.

ثم واصلت أداءها المتوتر لتخسر أول شوط في المجموعة الثانية، لتتحسن قليلاً وتتعادل 4 – 4 ثم تخسر شوطين متتاليين لتخسر المجموعة 4 – 6.

وقد غازلت جابر اللقب مرتين العام الماضي، بوصولها إلى أول نهائي كبير في مسيرتها في ويمبلدون خسرته أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، قبل أن تسقط بعد قرابة شهرين في نهائي الولايات المتحدة المفتوحة ضد البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالمياً.

Marketa's magical moment ?



Marketa Vondrousova becomes the third Czech woman to win the ladies' singles title, defeating Ons Jabeur 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/AAHThI1ZYn — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023

ودخلت جابر المصنفة سادسة عالمياً المباراة وهي مرشحة أمام نظيرتها الـ42 التي باتت أول لاعبة غير مصنفة تبلغ نهائي ويمبلدون منذ 60 عاماً، والأولى في العصر الحديث للعبة الذي بدأ في 1968.

في طريقها إلى النهائي، أطاحت التونسية (28 عاماً) أربع بطلات غراند سلام هن الكندية بيانكا أندرييسكو (فلاشينغ ميدوز 2019)، التشيكية بترا كفيتوفا المتوجة بويمبلدون عامي 2011 و2014، ريباكينا في ربع النهائي عندما ثأرت لخسارتها العام الماضي والبيلاورسية أرينا سابالينكا بطلة أوستراليا المفتوحة والمصنفة ثانية في المربع الأخير.

في ثلاث من تلك المباريات الاربع، باستثناء المواجهة ضد كفيتوفا، عادت من تأخر بمجموعة وفازت بالمباراة. باتت ثالث لاعبة فقط في العصر الحديث تحقق ذلك في ثلاث مباريات في ويمبلدون بعد البلجيكية جوستين إينان 2001 والفرنسية ماريون بارتولي 2007.

كما باتت أول لاعبة تتغلب على ثلاث لاعبات من المصنفات العشر الأوليات منذ الأمريكية سيرينا وليامز عام 2012.

وأخفقت ست لاعبات فقط في الفوز في أول ثلاث مباريات نهائية في البطولات الكبرى، لكن اثنتين منهن – الأمريكية كريس إيفرت والبلجيكية كيم كلايسترز – عوّضتا الوقت الضائع.

ووصلت جابر إلى النهائي وهي بحالة جيدة على العشب بعد أن حققت أكبر عدد من الانتصارات على هذه الأرضية (28) منذ العام 2021، معادلة رقم الروسية ماريا شارابوفا المتوجة في ويمبلدون عامي 2004 و2006.

وباتت فوندروشوفا (24 عاماً) ثاني لاعبة أقل تصنيفاً التاريخ تبلغ نهائي ويمبلدون، بعد سيرينا وليامز في عام 2018 عندما كانت في المركز 181.

ولم يكن مشوار فوندروشوفا سهلاً إلى النهائي أيضاً، إذ عادت من تأخر 1-4 في المجموعة الثالثة الحاسمة ضد الأمريكية جيسيكا بيغولا الرابعة عالمياً في ربع النهائي وحققت الفوز.

قالت بعد فوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في نصف النهائي الخميس إن فكرة تحقيق ذلك: “هنا على العشب بدت مستحيلة، لأني لم ألعب الكثير من المباريات على العشب سابقاً”.

وقبل هذه النسخة، لم تتجاوز التشيكية، حاملة فضية أولمبياد طوكيو في صيف 2021، الدور الثاني في ويمبلدون في أربع مشاركات سابقة.

تتساوى جابر وفونروشوفا 3-3 في سجل المواجهات بينهما، وبعدما فازت التشيكية في أول لقاء جمعهما عام 2015، فازت جابر بثلاثة توالياً، قبل أن تسقط مرتين هذا العام.