أغلى ماركة بين الأندية.. ريال مدريد يهيمن على أندية كرة القدم

واصل نادي ريال مدريد الإسباني هيمنته على عالم كرة القدم، ليس فقط على أرض الملعب، بل أيضاً في مجال الأعمال، حيث حقق “أغلى ماركة تجارية” بين أندية كرة القدم العالمية، وفقا لبراند فاينانس.

ترتيب أندية كرة القدم

بقيمة 1.7 مليار يورو تصدر النادي الملكي ريال مدريد القائمة، متقدماً على مانشستر سيتي الإنجليزي الذي حل في المرتبة الثانية بقيمة 1.6 مليار يورو، وجاء نادي برشلونة الإسباني في المرتبة الثالثة بقيمة 1.5مليار يورو، ومانشستر يونايتد في المرتبة الرابعة بقيمة 1.4 مليار يورو، وليفربول خامسا بقيمة 1.4 مليار يورو، بايرن ميونخ في المرتبة السادسة بقيمة 1.2 مليار يورو، وسابعا النادي الفرنسي باريس سان جرمان بقيمة 1.2 مليار يورو، وبعده أرسنال 1.0 مليار يورو، وتوتنهام بـ0.9 مليار يورو، وتشيلسي بـ 0.8 مليار يورو.

وشهدت علامة ريال مدريد التجارية نموًا هائلاً بنسبة 16% خلال العام الماضي، مما يعكس نجاح النادي على أرض الملعب وقراراته الاستراتيجية الذكية خارج الملعب.

ويُعزى هذا النمو إلى عوامل متعددة، بما في ذلك إنجازات النادي الرياضية، مثل الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بالإضافة إلى صفقات الرعاية المربحة والاتفاقيات التجارية.