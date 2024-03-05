ألونسو يفضل بايرن ميونيخ على ليفربول

بدأ بايرن ميونيخ محادثات مع مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو بشأن خلافة توماس توخيل في نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لشبكة “سكاي في ألمانيا”، فإن النادي البافاري متفائل بشأن التعاقد مع المدرب الإسباني، حيث يُفضل ألونسو الانتقال إلى بايرن ميونيخ على ليفربول، في حال قرر مغادرة ناديه الحالي.

وكان بايرن، بطل الدوري الألماني، قرر الانفصال عن مدربه توماس توخيل نهاية هذا الصيف.

ويُظهر بايرن ميونيخ تفاؤلاً كبيراً بشأن إمكانية التعاقد مع ألونسو، الذي يُعدّ من أفضل المدربين الشباب في أوروبا.

وووفقاً لسكاي يعتقد ألونسو أنّ الإنجازات التي حققها الألماني يورغن كلوب في ليفربول قد تُشكّل ضغطًا كبيرًا على أيّ مدرب سيخلفه، ممّا قد يُعرّضه لخطر الفشل.

يُشير التقرير إلى أنّ التعاقد مع ألونسو، البالغ من العمر 42 عامًا، سيكلف خزينة بايرن ميونيخ مبلغاً قد يصل إلى 25 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ويُعدّ هذا المبلغ مرتفعاً نسبيّاً، لكنّه يُعكس ثقة بايرن ميونيخ بقدرات ألونسو وإيمانه بقدرته على قيادة الفريق إلى المزيد من الإنجازات.

يُعاني بايرن ميونيخ هذا الموسم من تراجع في مستواه، حيث يتخلف عن باير ليفركوزن بقيادة ألونسو بفارق 10 نقاط في الدوري الألماني.

كما خسر بطل أوروبا مباراة الذهاب في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (1-0) أمام لاتسيو.