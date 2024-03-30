صدمة لـ”ليفربول”.. “ألونسو” يعلن استمراره في تدريب ليفركوزن

حسم المدير الفني لنادي باير ليفركوزن الألماني، تشابي ألونسو، مستقبله من البقاء في التدريب بالدوري الألماني.

وكشف المدير الفني الإسباني عن استمراره في تدريب باير ليفركوزن الألماني خلال الموسم المقبل، موجها صفعة قوية لنادي ليفربول الإنجليزي.

وقال ألونسو الذي يعد أكثر المدربين تألقا خلال الموسم الحالي، سأستمر في الدوري الألماني مع باير ليفركوزن، هذا هو المكان المناسب بالنسبة لي”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الجمعة، بعد تفكير وتقييم شامل، أنا مقتنع بأن قرار بقائي هنا هو القرار الصحيح.

مدة عقد ألونسو مع باير ليفركوزن

ويمتد عقد الإسباني مع نادي باير ليفركوزن حتى نهاية شهر يونيو من عام 2026، ولكن ما حققه من نتائج مذهلة مع الفريق لفت إليه أنظار عدد كبير من الأندية الكبرى في أوروبا مثل بايرن ميونخ الألماني، وليفربول الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني.

وعلى مدار الأشهر الأخيرة ارتبط اسم ألونسو دائما بالانتقال للأندية الثلاثة، حيث يحتاج نادي بايرن ميونخ الألماني لمدرب جديد بعدما أعلن توماس توخيل رحيله عن تدريب العملاق الألماني.

فيما أعلن ليفربول عن حاجته لمدرب جديد خلال الصيف المقبل، بعدما أعلن يورجن كلوب رحيله عن الريدز بعد نهاية الموسم الحالي.

بينما جدد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عقده مع الملكي حتى 2026، عندما كان عقد ألونسو مع ليفركوزن بصدد الانتهاء.

وكشف ألونسو عن أنه أخبر رئيس النادي قرار البقاء في ليفركوزن خلال الاجتماع الذي جمعه بقيادات ومسئولي النادي الأسبوع الماضي.

وأضاف: “بعد أن اتخذت قرار البقاء، فلابد من أن أشارك الجميع هذا القرار، أنا ممتن لهؤلاء الأشخاص لأنهم وثقوا بي، الجماهير، والجهاز الفني، واللاعبين”.

ويتصدر ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه نادي بايرن ميونخ.

وتحت قيادة ألونسو لم يخسر فريق ليفركوزن في 38 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، كما تأهل الفريق الألماني للدور قبل النهائي بكأس ألمانيا، وتأهل أيضا إلى دور الـ8 بمسابقة الدوري الأوروبي.

وتولي ألونسو تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022، حينما كان الفريق يقبع في الترتيب الـ 17 بين فرق الدوري الألماني.

وقال لاعب الوسط السابق: “الموسم الحالي هو أول موسم كامل لي كمدير فني، لدي الكثير أجربه وأثبته”.