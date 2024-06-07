ألمانيا تشدد إجراءات الأمن على حدودها قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الجمعة، عن تشديد إجراءات الأمن قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) التي تنطلق في 14 يونيو الجاري.

وتشمل الإجراءات الجديدة عمليات تفتيش مؤقتة على جميع حدود البلاد، ونشر 580 ضابط شرطة أجنبيًا، وتعزيز الرقابة على محطات السكك الحديدية والمطارات.

ألمانيا.. الخطوة ضرورية لأفضل حماية ممكنة

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن هذه الخطوة ضرورية “لتوفير أفضل حماية ممكنة” للبطولة التي تقام في 10 مدن ألمانية.

وأضافت في بيان: “نحن نركز على تهديد الإرهاب الإسلامي وأعمال الشغب والهجمات الإلكترونية، وستقوم الشرطة الفيدرالية بحماية الحدود الألمانية والمطارات وحركة السكك الحديدية”.

وسيتم تطبيق عمليات التفتيش المؤقتة على الحدود مع الدول المجاورة، بما في ذلك الدنمارك وفرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج.

وتُعتبر هذه الإجراءات استثنائية، حيث أن ألمانيا عضو في منطقة شينجن لحرية الحركة، مما يعني أنه لا توجد عادة ضوابط حدودية منتظمة.

وأكدت وزارة الداخلية الألمانية أن عمليات التفتيش ستتم “حسب الأوضاع المتاحة وبمرونة”، مشيرة إلى أنه تم تسجيل الفحوصات المؤقتة حتى 19 يوليو القادم.

وطُلب من جميع المسافرين إلى ألمانيا حمل وثائق سفر صالحة.

وتقرر تمديد عمليات التفتيش المؤقتة على الحدود البرية مع بولندا وسويسرا وجمهورية التشيك، والتي تم إجرائها لأول مرة في أكتوبر الماضي في محاولة لوقف المهربين والهجرة غير الشرعية، حتى منتصف ديسمبر القادم.

وفي عام 2015، أعيد فرض عمليات تفتيش حدودية مماثلة على طول حدود ألمانيا مع النمسا، وما زالت سارية حتى الآن.

وفي وقت سابق، صرحت فيزر بأن الوضع الأمني ​​في ألمانيا “متوتر”، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك، لم تكن هناك مؤشرات محددة على وجود هجمات مخطط لها.