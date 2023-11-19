منتخب فرنسا يحقق أكبر انتصار في تاريخه… ومبابي يصل للهدف 300

واصل منتخب فرنسا سلسلة انتصاراته، وحقق أكبر انتصار في تاريخه، بفوزه على جبل طارق 14- صفر، ليكون أول منتخب يسجل هذا العدد من الأهداف، في مباراة واحدة بتصفيات أوروبا لكرة القدم.

وسجل كيليان مبابي، في المباراة 3 أهداف “هاتريك”، فيما هز لاعب منتخب فرنسا الشاب، زاير- إيمري، الشباك، في أول ظهور له.

صورة أرشيفية لكيليان مبابي

وإيمري، يبلغ 17 عاما، وأشركه مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان، ليكون أصغر لاعب يشارك مع منتخب الديوك، منذ 1914.

وبهذا الفوز، أصبحت فرنسا صاحبة أكبر انتصارا في مباريات كرة القدم الدولية بعد أن حطمت الرقم القياسي لانتصار ألمانيا على سان مارينو، 13- صفر عام 2006.

وتسعي فرنسا، للفوز في مباراتها مع اليونان الثلاثاء القادم، في آخر مباراة بالتصفيات، للحفاظ على سجلها بلا هزيمة في تصفيات أوروبا.

رقم قياسي جديد لمبابي مع منتخب فرنسا

صورة أرشيفية لكيليان مبابي

وأصبح مبابي، ثالث أفضل هداف لمنتخب فرنسا في التاريخ، برصيد 46 هدفا بعد مباراة جبل طارق، ليتجاوز زميله أنطوان غريزمان، صاحبا الـ 44 هدفا.

ويفصل مبابي، 8 أهداف عن الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، أوليفييه جيرو الذي سجل 54 هدفا، و5 أهداف فقط عن أسطورة فرنسا تيري هنري، الذي سجل لمنتخب الديوك 51 هدفا.

وبعد مباراة السبت مع جبل طارق، وصل مبابي لهدفه رقم 300 في مسيرته، حسب شبكة “أوبتا” المتخصصة في الإحصائيات، بعدما سجل 254 هدفا مع كل من نادي باريس سان جيرمان، ونادي موناكو، و46 هدفا مع منتخب الديوك.

وحقق مبابي هذا الإنجاز، وهو في عامه الـ 24 فقط، وهو إنجاز لم تتمكن أسطورة البرتغال، كريستيانو رونالدو، أو أسطورة الأرجنتين، ليونيل ميسي، أو نجم البرازيل، نيمار من تحقيقه.