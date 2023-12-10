أفضل لاعب في إفريقيا.. استبعاد محرز “وصمة عار” وصلاح لا يستحق وحكيمي سيفوز

هاجمت صحيفة الشروق الجزائرية كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وفوزي لقجح رئيس الاتحاد المغربي، بسبب استبعاد رياض محرز نجم الأهلي السعودي من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وقالت الصحيفة، إن استبعاد الدولي الجزائري رياض محرز الذي توج مع ناديه السابق مانشستر سيتي بالثلاثية هو بمثابة “وصمة عار”.

وترى الصحيفة أن لقجح هو الذي يدير الاتحاد الإفريقي، وتعمد استبعاد رياض محرز من قائمة المرشحين لأفضل لاعب في القارة السمراء، وفعل ذلك متعمداً حتى يتم اختيار مواطنه أشرف حكيمي باللقب.

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، وضمت القائمة النهائية ثلاثة لاعبين، وهم المغربي أشرف حكيمي، والمصري محمد صلاح، والنيجيري فيكتور أوسمين.

وأكدت الصحيفة أن محمد صلاح لم يحصل على أي لقب في الموسم الماضي لا مع ليفربول وتفوق عليه هالاند بالضربة القاضية في التهديف، وكانت مساهمات محرز أفضل منه.

وأضافت: محرز أيضاً أفضل من نجم نيجيريا فيكتور أوسيمين الذي فاز بالكالتشيو فقط مع نابولي، من دون أي فوز شخصي.

وتابعت: جهز لقجح بطريقة خبيثة وأيضا مفضوحة منح الكرة الذهبية لحكيمي.

واختتمت: أما عن تغييب رياض محرز عن القائمة فهو وصمة عار بالنسبة للاتحاد الإفريقي.