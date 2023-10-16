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أسهم مانشستر يونايتد تهوي 22% بعد سحب العرض القطري

بعد انتشار أخبار عن سحب الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني عرضه لشراء مانشستر يونايتد تراجع سعر سهم النادي بنسبة 22%.

فريق التحرير by فريق التحرير
مانشستر يونايتد

انخفضت أسهم نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، بنسبة تصل إلى 22% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، بعد انتشار أخبار خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن المجموعة القطرية التي كانت تسعى للاستحواذ على النادي تراجعت عن عرضها.

وكانت وكالة “بلومبرغ” ذكرت أن المجموعة القطرية التي يقودها الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني سحبت عرضها.

وقد يمهد الانسحاب القطري في نهاية المطاف الطريق أمام الملياردير البريطاني جيم راتكليف للسيطرة على أحد أكبر نادي كرة القدم حول العالم.

وشهدت عملية تقديم العطاءات التي استمرت قرابة العام تأخيرات، حيث فشلت العروض في تلبية توقعات عائلة غليزر البالغة 6 مليارات جنيه استرليني(7.3 مليار دولار)، وانقسامات بين المالكين حول ما إذا كانوا سيبيعون وبأي سعر، ومخاوف من التقاضي من مساهمي الأقلية.

وذكرت “بلومبرغ” الأسبوع الماضي أن راتكليف برز باعتباره المرشح الأوفر حظاً لشراء مانشستر يونايتد، حيث منحه عرض الملياردير البريطاني المعدل مؤخرا ميزة على القطريين.

وقالت إن راتكليف قد ينتهي بحصة أولية تبلغ حوالي 25 ٪ في مانشستر يونايتد في صفقة يمكن أن تقدر قيمة النادي بأكثر من 5 مليارات دولار (6.1 مليار دولار).

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فريق التحرير

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