أرجل الدجاج ولاصق الفم.. أسرار بقاء رونالدو وآخرين في الملاعب

أدى الاستثمار المتزايد في العلوم الرياضية والتغذية داخل الأندية الكبرى إلى تحسين صحة وشفاء الرياضيين بشكل طبيعي خاصة في رياضة كرة القدم.

وفي الأساس يتجه اللاعبون عادةً إلى اتباع نظام غذائي صحي ونظام تدريب صارم للبقاء أكبر فترة ممكنة في الملاعب.

ومع ذلك، فقد تحدى بعض لاعبو كرة القدم الممارسات التقليدية واعتمدوا طرقًا فريدة للحفاظ على بقائهم لفترة طويلة داخل الملاعب.

موقع “سبورتس بريف” رصد أسرار بقاء هؤلاء النجوم في الملاعب وألقى الضوء على العادات والأطعمة التي يتناولونها لتساعدهم على البقاء لأطولفترة ممكنة فوق العشب الأخضر.

وتحدث الموقع عن 4 لاعبين، وهم: أكبر لاعب كرة قدم في العالم الياباني كازويوشي ميورا (56 عاماً) والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، وكذلك الإنجليزي أشلي يونج ومواطنه أندروس تاونسند.

كريستيانو رونالدو

يشتهر نظام اللياقة البدنية للاعب البالغ من العمر 38 عامًا، وغالبًا ما يُقر بقدرته الاستثنائية على التحمل في هذه الرياضة، بقدرته على منح رونالدو قوة هائلة في الملعب.

لا يتجاوز التزام لاعب النصر السعودي نظامه الغذائي الصارم، ويشمل نهجه غير المعلن أخذ خمسة قيلولات قصيرة في اليوم لكي يحصل جسمه على الراحة المثالية.

و كشف خبير النوم، نك ليتلهيلز عن هذا النهج الفريد بعد تعاونه مع رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات خلال فترة وجوده في ريال مدريد، وأكد أن البرتغالي يختار فترات استراحة مدتها 90 دقيقة موزعة على مدار يومه.

كازويوشي ميورا

أعلن نادي يوكوهاما إف سي، أن المهاجم الياباني كازويوشي ميورا، البالغ من العمر 56 عاما (اللاعب الأكبر سنا في العالم)، سيواصل مسيرته موسما آخر في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، حيث سيلعب في صفوف أوليفيرنسي.

و يدمج المهاجم المياه الغازية المستوردة خصيصًا من إيطاليا في روتينه بالماء العادية.

ويبدأ يومه في الخامسة صباحًا بتناول وجبة إفطار من صنع خبير التغذية الشخصي ويتتبع بدقة نسبة الدهون في جسمه كل يوم.

أندروس تاونسند

يركز أندروس تاونسند لاعب منتخب إنجلترا السابق على إطالة حياته المهنية، حيث يعود للعب مع نادي لوتون تاون.

ويتبع اللاعب في نظامه الغذائي تناول أرجل الدجاج، علاوة على ذلك، يدمج اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا ممارسة إغلاق فمه بشريط لاصق، وهي تقنية تهدف إلى تحسين جودة التنفس، وهي طريقة يطبقها أيضًا النرويغي لاعب مانشستر سيتي إرلينج هالاند.

أشلي يونغ

يعتبر الجناح الأيسر أشلي يونغ ثاني أكبر لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو يلعب لإيفرتون ويلقب بالماكينة أو الآلة.

وعلى الرغم من عمره البالغ 38 عامًا، فإنه لا يعتمد فقط على حمامات الثلج للحفاظ على حالته بل يسمح لنفسه بتناول الحلويات والشوكولاتة في بعض الأحيان.