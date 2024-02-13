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غوارديولا: أرقام هالاند في عمره لم يحققها ميسي

تألق إيرلنغ هالاند مع مانشستر سيتي وتسجيله الغزير للأهداف يجعل منه أسطورة ناشئة في عالم كرة القدم وفقاً لوصف مدربه الإسباني بيب غوارديولا

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أرقام هالاند في عمره لم يحققها ميسي

يواجه مانشستر سيتي الإنكليزي مضيفه كوبنهاغن الدنماركي في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وسط تساؤلات حول العوامل التي ساهمت في تألق المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند في منذ وصله إلى الفريق.

تأقلم سريع وأرقام مذهلة

ويعتقد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن هالاند تأقلم بشكل سريع مع الفريق، مدعومًا بمجموعة رائعة من اللاعبين وشخصيات جيدة تحتضن اللاعبين الجدد.

وقال غوارديولا: “لدينا قائدًا وطاقمًا رائعًا، وهذا ما شعر به إيرلنغ فور وصوله، حيث أصبح جزءًا من هذه المجموعة”.

ويُظهر النرويجي قدرات استثنائية، حيث سجل 52 هدفًا في جميع المسابقات في الموسم الماضي، وسجل 16 هدفًا في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، متصدرًا قائمة الهدافين.

وشدد غوارديولا على أن لاعبه قوي ذهنيًا، ويريد تسجيل المزيد من الأهداف، مؤكدًا أن أرقامه في عمره في دوري أبطال أوروبا تفوق أرقام أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي في نفس العمر.

ميسي أم هالاند؟

ويُعدّ ميسي أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، لكن أرقام هالاند في عمره تُثير الدهشة، وتُشير إلى إمكانية أن يصبح أسطورة جديدة في عالم كرة القدم.

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