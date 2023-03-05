أرسنال ينتزع فوزاً في الدقيقة القاتلة والسيتي مستمر في مطاردته

انتزع أرسنال فوزاً ثميناً على أرضه في الدقيقة القاتلة على فريق بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات المرحلة 26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليحافظ على الصدارة بفارق 5 نقاط عن مطارده مانشستر سيتي الذي فاز على نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين.

أرسنال – بورنموث (3-2)

وعلى ملعب الإمارات في لندن، فاجأ بورنموث أكثر من 60 ألف متفرج بتسجيله هدفاً في الثانية 9 من المباراة عن طريق لاعبه بيلينغ ليكون هذا الهدف هو ثاني أسرع هدف في الدوري الإنجليزي.

ثم تقدم بورنموث مرة جديدة وبعكس مجريات المباراة في الدقيقة 57 من الشوط الثاني بواسطة سينيزي، ليعتقد كل من كان يتابع المباراة من أرض الملعب أو على شاشات التلفزيون أن أرسنال في طريقه لتلقي خسارة على أرضه وبين جمهوره، إلا أن توماس بارتي نجح في تقليص الفارق بتسجيله هدفاً في الدقيقة 62، ليسيطر بعدها أرسنا سيطرة تامة على المباراة ويشن الهجمة تلو الهجمة، ليثمر الضغط الكبير عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 70 عبر لاعبه بن وايت، وبقيت المباراة على حالها، هجوم صاعق من أرسنال ودفاع مستميت من بورنموث، إلى أن نجح نلسون في تسجيل هدف الفوز لأرسنال في الدقيقة القاتلة أي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

مانشستر سيتي – نيوكاسل يونايتد (2 – 0)

واصل مانشستر سيتي حامل اللقب ضغطه على المتصدر أرسنال بفوزه الثمين على نيوكاسل يونايتد 2-صفر السبت، في افتتاح منافسات المرحلة 26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع سيتي رصيده في المركز الثاني إلى 58 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يلعب مع بورنموث.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل الذي عقد مهمته لحجز مقعد إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عند 41 نقطة، متأخراً بفارق 4 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم والذي يحلّ ضيفاً على ولفرهامبتون.

وانتفض سيتي بعدما تعادل أمام نوتنغهام فوريست 1-1 وأمام لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال بالنتيجة ذاتها، بفوزه الكبير على بورنموث 4-1 في البريميرليغ، ليتبعه بثان على بريستول سيتي من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» 3-صفر في الدور الخامس من مسابقة الكأس الثلاثاء.

ومنذ الخسارة في الديربي أمام الجار يونايتد في 14 يناير، رفع سيتي من مستواه حيث لم يذق طعم الخسارة سوى مرة واحدة في مبارياته الـ 11 الأخيرة في مختلف المسابقات، مقابل 8 إنتصارات وتعادلين.

من ناحيته، تأرجحت نتائج فريق «ماغبايس» في فبراير حيث وقع في فخ التعادل 1-1 أمام وست هام وبورنموث، قبل أن يسقط على أرضه أمام ليفربول صفر-2، ليعود ويخسر نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر يونايتد بالنتيجة ذاتها الأحد الماضي.

وعلى الرغم من أن نتائج نيوكاسل فاقت التوقعات، إلا ان مستواه تراجع في الفترة الأخيرة حيث حقق فوزين فقط في مبارياته الثماني الأخيرة في مختلف المسابقات، مقابل 3 تعادلات والعدد ذاته من الهزائم.

وخاض سيتي المباراة بتشكيلة مكتملة، مع عودة الهداف النرويجي إرلينغ هالاند، متصدر ترتيب الهدافين في الدوري مع 27 هدفاً، بعدما بقي على مقاعد البدلاء في الكأس. كما تواجد البلجيكي كيفن دي بروين (4 أهداف و12 تمريرة حاسمة في الدوري).

في المقابل، افتقد نيوكاسل مرة جديدة لجهود السويدي اميل كرافت، ولكن مع الوجوه الإعتيادية على غرار المدافع الهولندي سفن بوتمان ولاعب الوسط البرازيلي برونو غيماريش والبارغوياني ميغيل ألميرون (10 أهداف) وكالوم ويلسون (7 أهداف و3 تمريرات حاسمة) في الهجوم.

افتتح سيتي التسجيل بعد مجهود فردي رائع من فيل فودن صاحب ثنائية في الكأس أمام بريستول بعدما انطلق بالكرة من خارج المنطقة على بعد 25 متراً وراوغ 4 لاعبين وانفرد بالحارس نيك بوب وسدد بينية بقدمه اليمنى في الشباك (15)، في تاسع أهدافه في البريميرليغ هذا الموسم.

وبخلاف مجريات الشوط الثاني حيث حصل نيوكاسل على فرص عدة لادراك التعادل أبرزها للمهاجم البرازيلي جولينتون الذي فشل في تسديدة الكرة بمواجهة مواطنه الحارس إيدرسون (64)، ضاعف بطل إنجلترا النتيجة عبر برناردو سيلفا بعد دقيقتين من دخوله بدلاً من دي بروين اثر لعبة جماعية على الجهة اليسرى بدأها جاك غريليش إلى هالاند عند حافة المنطقة مررها بلمسة إلى البرتغالي الذي سددها بقدمه اليسرى على يمين الحارس (68(.

وتابع سيتي فرض تفوقه على ملعبه «الاتحاد» هذا الموسم بحصده 34 نقطة من اصل 39 ممكنة، حيث لم يخسر سوى مرة واحدة أمام برنتفورد 1-2 وتعادل مع إيفرتون 1-1.

فوز تشيلسي وبرايتون ووولفرهامبتون وأستون فيلا

وأكرم تشيلسي ضيافة ليدز يونايتد وفاز عليه (1-0)، اليوم السبت على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز. واقتنص البلوز الفوز بهدف نظيف سجله ويسلي فوفانا في الدقيقة 53.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد ليدز عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.

وعلى ملعب فالمر، اكتسح برايتون ضيفه وست هام برباعية نظيفة، سجلها أليكسيس ماك اليستر في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، جويل فالتمان (52)، كاورو ميتوما (69) وداني ويلبيك (89).

ورفع برايتون رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد وست هام عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.

وفاز وولفرهامبتون على توتنهام بهدف نظيف سجله أداما تراواري في الدقيقة 82.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 27 نقطة في المركز 13، بينما توقف رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز الرابع.

وعلى ملعب فيلا بارك، فاز أستون فيلا على كريستال بالاس، بهدف دون رد سجله يواكيم أندرسون، لاعب كريستال بالاس، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 27.

وشهدت المباراة طرد شيخ دوكوري لاعب كريستال بالاس في الدقيقة 62.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 34 نقطة في المركز 11، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز 12.