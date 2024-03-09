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أرسنال ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي في انتظار موقعة ليفربول – مانشستر سيتي غداً

احتدمت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم (بريمييرليغ) بين الثلاثي أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي.

فريق التحرير by فريق التحرير
لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف الفوز على برنتفورد
لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف الفوز على برنتفورد

تصدر أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم (بريمييرليغ) بعد فوزه الصعب مساء اليوم على ملعبه ضد برنتفورد بهدفين مقابل هدف واحد، ليرتفع رصيده إلى 64 نقطة من 28 مباراة في انتظار موقعة ليفربول – مانشستر سيتي الساعة 15:45 بتوقيت جرينيتش غداً الأحد على أرض ملعب ليفربول الأنفيلد، حيث يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 63 نقطة من 27 مباراة ويليه مانشستر سيتي برصيد 62 نقطة من 27 مباراة أيضاً.

وقاد الألماني كاي هافيرتس فريقه أرسنال إلى صدارة موقتة للدوري الإنجليزي لكرة القدم بتسجيله هدف الفوز أمام ضيفه برنتفورد 2-1، وذلك في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة والعشرين التي شهدت أيضاً تألق الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو بتسببه بركلتي جزاء في فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون 2-0.

وينتظر أرسنال الذي ارتقى للمركز الأول بفضل فوزه الثامن توالياً في “بريميرليغ” برصيد 64 نقطة ما ستؤول إليه قمة هذه المرحلة عندما يتواجه ليفربول المتصدر السابق (63) مع مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يتأخر عنه بفارق نقطة في المركز الثالث.

واضطر أرسنال لتعويض خطأ فادح من حارسه العائد للدفاع عن عرينه آرون رامسدايل للخروج بالنقاط الثلاث، بعدما فشل في تشتيت كرة لتصطدم بقدم الكونغولي يواني ويسا وتدخل المرمى (45+4)، مدركاً التعادل رداً على هدف التقدم من رأسية ديكلان رايس بعد تمريرة من بن وايت (19).

وشارك الحارس الإنكليزي أساسياً للمرة الثانية فقط في الدوري منذ 25 أيلول ومباراته أمام برنتفورد بالذات، كون الحارس المعار الإسباني ديفيد رايا غير مؤهل للمشاركة ضد ناديه الأم.

وعوّض رامسدايل هفوة الشوط الاول بعد الاستراحة، فتصدى لتسديدة رائعة من المهاجم إيفان توني (55) ورأسية الإيرلندي ناثان كولينز (71)، قبل أن يخطف هافيرتز هدف الفوز الثمين والصدارة من رأسية بعد تمريرة حاسمة ثانية من وايت قبل أربع دقائق من صافرة النهاية (86).

وفاز سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في خمسة من المواسم الستة الأخيرة، لكنّ ليفربول كان منافسه الأبرز طوال العقد الماضي، خاطفاً منه اللقب في عام 2020.

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فريق التحرير

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