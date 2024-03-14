أرسنال يجدد تعاقده مع بن وايت حتى 2028

أعلن نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم، عن توقيع عقد جديد مع لاعبه بن وايت مع خيار التمديد لعام إضافي، وفقاً لتقارير صحافية محلية.

وقال المدير الفني ميكيل أرتيتا في بيان نشره أرسنال على موقعه الإلكتروني: “إنه لخبر رائع أن بن يربط مستقبله بالنادي. بن لاعب أساسي بالنسبة لنا ، محترف من الطراز الأول يتمتع بعقلية فائزة ، وأحد اللاعبين الذين يقدمون المثال كل يوم”.

وأضاف: “إن قدرة بن وتصميمه وسلوكه الإيجابي أمور مهمة للغاية، لكنه أيضًا شخصية عظيمة وإنسان رائع. نتطلع جميعًا لمواصلة العمل مع بن في السنوات القادمة “.

منذ وصوله من برايتون أند هوف ألبيون في صيف 2021 ، برز وايت كلاعب حاسم في خط الدفاع الأول للمدرب ميكيل أرتيتا.

قال وايت: “كنت على سبيل الإعارة ثلاث مرات، ذهبت إلى أماكن مختلفة لمدة عام”. “أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي استقر فيها بالفعل وأعرف أنني لن أذهب إلى أي مكان في الصيف. أن أكون هنا أمر لا يصدق وأود أن أبقى (لسنوات أخرى). “

حتى الآن هذا الموسم، خاض وايت 39 مباراة، مما ساعد فريقه على الوصول إلى صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز والدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وسجل المدافع، البالغ من العمر 26 عامًا، هدفين وصنع 4 أهداف لزملائه خلال الموسم الجاري مع النادي اللندني.

وسيخوض أرسنال مباراته المقبلة أمام مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد نهاية شهر آذار/مارس الجاري بعد العودة من الاستراحة الدولية.