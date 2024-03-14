فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inكرة قدمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسرياضة

أرسنال يجدد تعاقده مع بن وايت حتى 2028

أرسنال يضمن مستقبل مدافعه الموهوب بن وايت بعقد جديد طويل الأمد، ليُعزز بذلك صفوفه ويزيد من فرص النجاح في المواسم القادمة.

فريق التحرير by فريق التحرير
أرسنال بن وايت

أعلن نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم، عن توقيع عقد جديد مع لاعبه بن وايت مع خيار التمديد لعام إضافي، وفقاً لتقارير صحافية محلية.

وقال المدير الفني ميكيل أرتيتا في بيان نشره أرسنال على موقعه الإلكتروني: “إنه لخبر رائع أن بن يربط مستقبله بالنادي. بن لاعب أساسي بالنسبة لنا ، محترف من الطراز الأول يتمتع بعقلية فائزة ، وأحد اللاعبين الذين يقدمون المثال كل يوم”.

وأضاف: “إن قدرة بن وتصميمه وسلوكه الإيجابي أمور مهمة للغاية، لكنه أيضًا شخصية عظيمة وإنسان رائع. نتطلع جميعًا لمواصلة العمل مع بن في السنوات القادمة “.

منذ وصوله من برايتون أند هوف ألبيون في صيف 2021 ، برز وايت كلاعب حاسم في خط الدفاع الأول للمدرب ميكيل أرتيتا.

قال وايت: “كنت على سبيل الإعارة ثلاث مرات، ذهبت إلى أماكن مختلفة لمدة عام”. “أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي استقر فيها بالفعل وأعرف أنني لن أذهب إلى أي مكان في الصيف. أن أكون هنا أمر لا يصدق وأود أن أبقى (لسنوات أخرى). “

حتى الآن هذا الموسم، خاض وايت 39 مباراة، مما ساعد فريقه على الوصول إلى صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز والدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وسجل المدافع، البالغ من العمر 26 عامًا، هدفين وصنع 4 أهداف لزملائه خلال الموسم الجاري مع النادي اللندني.

وسيخوض أرسنال مباراته المقبلة أمام مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد نهاية شهر آذار/مارس الجاري بعد العودة من الاستراحة الدولية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...