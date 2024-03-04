مباراة أرسنال وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقنوان الناقلة

يتطلع أرسنال إلى مواصلة الضغط على ليفربول في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يسافر لمواجهة شيفيلد يونايتد اليوم الإثنين على ملعب “برامال لين”.

يتمتع الجانرز بسجل مثالي في الدوري حتى الآن هذا العام، حيث سجل 25 هدفا في 6 مواجهات عندما اكتسحوا نيوكاسل بفوز روتيني 4-1 يوم السبت الماضي.

بعد فوز ليفربول الدراماتيكي 1-0 على نوتنغهام فورست يوم السبت، يمكن لفريق ميكيل أرتيتا مرة أخرى تقليص الفارق إلى نقطتين فقط بفوزه خارج أرضه.

في هذه الأثناء، يظل فريق كريس وايلدر قابعا في قاع جدول الدوري وفي حاجة ماسة إلى النقاط للحفاظ على آماله في البقاء بالبطولة، فاز فريق شيفيلد يونايتد بواحدة فقط من آخر 10 مباريات في الدوري.

يتواجد أرسنال في قلب السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الثالث ولكن بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي ونقطتين خلف المتصدر ليفربول.

يعاني شيفيلد يونايتد من حالة من الفوضى التامة، حيث يقبع في قاع جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة فقط من خلال 26 مباراة، مما سيجعلهم بحاجة إلى تجنب الهبوط وجمع النقاط لتحقيق العودة.

يتمتع أرسنال بحالة تهديفية استثنائية، حيث سجل 25 هدفًا في آخر 6 مباريات في جميع المسابقات، حتى أن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال اعترف بأن فارق الأهداف قد يكون مهما في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتمتع الجانرز بميزة طفيفة في الوقت الحالي.

أرسنال صاحب المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي، لم يخسر بعد أي مباراة في الدوري في عام 2024، وكانت آخر هزيمة له هي الهزيمة 2-1 في 31 ديسمبر/كانون الأول أمام فولهام.

وفي اللقاء الأخير بين أرسنال وشيفيلد يونايتد حقق فريق الجانرز فوزا بنتيجة 5-0 على أرضه عندما التقى الفريقان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

موعد مباراة أرسنال وشيفيلد يونايتد

يواجه فريق أرسنال نظيره شيفيلد يونايتد ضمن مباريات الأسبوع 27 بالدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الإثنين على ملعب “برامال لين”.

وتنطلق أحداث المباراة بين الأرسنال صاحب المركز الثالث وشيفيلد يونايتد متذيل الجدول في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة مباراة أرسنال وشيفيلد يونايتد

يمكن متابعة مباراة أرسنال ونظيره شيفيلد يونايتد اليوم الإثنين على شبكة قنوات “بي إن سبورتس” الناقل الحصري للبطولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمكن مشاهد لقاء أرسنال وشيفيلد يونايتد على قناة Bein sports HD 1.