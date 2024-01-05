بعد 6 أشهر من الانتظار.. أردا غولر جاهز لأول مباراة مع ريال مدريد

يبدو أن اللاعب الشاب التركي أردا غولر أصبح جاهزاً لخوض أولى مبارياته مع ريال مدريد بعد 6 أشهر من انتقاله إلى فريق العاصمة الإسبانية.

فقد أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن أردا غولر سيكون ضم القائمة المختارة لمباراة يوم غد السبت أمام أراندينا في دور الـ 32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وتعرّض غولر البالغ من العمر 18 عاماً منذ وصوله للعاصمة الإسباني لإصابات متكررة حرمته من المشاركة في أي مواجهات المرينغي السابقة.

وقال أنشيلوتي عشية المباراة: “اللاعبون الثلاثة الوحيدون الذين لن يسافروا معنا هم (توني) كروس، الذي يعاني من مشكلة بسيطة، (أوريلين) تشواميني وفينيسيوس جونيور، اللذين يتعين عليهما إنهاء برنامج التعافي، وباقي اللاعبين متاحون للعب”.

وأضاف: “غولر متاح اليوم ومن الممكن أن يشارك أساسياً في المباراة”.

ويوصف أردا غولر الذي وقع على عقد انتقاله إلى ريال مدريد في تموز/يوليو الماضي بأنه خليفة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ويصفونه بـ”الفتى المعجزة”.

وكان التركي غولر قد رفض الذهاب إلى نادي برشلونة في وقت سابق، واختار ارتداء قميص ريال مدريد من أجل اللعب في صفوفه.

كما ولعب نجم الريال السابق مسعود أوزيل. ذو الأصول التركية، في إقناع اللاعب غولر في الذهاب إلى الملكي.

ويعد غولر أصغر لاعب يسجل للمنتخب التركي عبر التاريخ بعمر 18 عاماً و114 يوماً، وكان الهدف في شباك ويلز خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024.