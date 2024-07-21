أحمد حجازي في نيوم السعودي.. ما تفاصيل الصفقة؟

أعلن نادي “نيوم” الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” السعودي، عن ضم مدافع المنتخب المصري أحمد حجازي، البالغ من العمر 33 عاما.

وقال نادي نيوم السعودي (الصقور سابقا)، في بيان على حسابه بموقع “إكس”:” أحمد حجازي لاعبًا في نادي نيوم الرياضي.. مرحبًا بالحاجز”.

أحمد حجازي ينتقل رسميا لنادي “نيوم”

وأكد نادي “نيوم”، إنهاء إجراءات انتقال المدافع الدولي المصري، للفريق الأول لكرة القدم قادمًا من نادي اتحاد جدة.

ولم تعلن إدارة نادي “نيوم” السعودي، تفاصيل صفقة انتقال المدافع الدولي المصري، ولم يتم الحديث عن القيمة المادية للصفقة.

ويسعى نادي “نيوم” للصعود لدوري المحترفين السعودي “روشن”، بعد صعوده لدوري الدرجة الأولى قادما من الدرجة الثانية من خلال صفقات مميزة، حيث تعاقد مع البرازيلي شاموسكا، الذي قاد نادي التعاون لتحقيق المركز الرابع في دوري المحترفين السعودي، والتأهل إلى المشاركة الآسيوية.

مسيرة المدافع الدولي المصري مع الساحرة المستديرة

ويملك المدافع المصري مسيرة حافلة في تاريخ الساحرة المستديرة، حيث لعب في مصر لأندية الإسماعيلي، والأهلي.

وخلال مشواره مع الأهلي المصري، تمكن من تحقيق عدة بطولات، حيث حقق لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرة واحدة، وبطولة السوبر المصري مرة واحدة أيضا.

كما أن يمتلك مسيرة احترافية ناجحة سواء في الملاعب الأوروبية أو الأوربية، فقد لعب في الدوري الإيطالي لأندية بيروجيا، وفيورنتينا، وفي الدوري الإنجليزي، لعب لنادي ووست بروميتش ألبيون.

انجازات حجازي مع اتحاد جدة السعودي

وكانت المحطة الأخير لأحمد حجازي، مع نادي اتحاد جدة السعودي، والذي لعب له لمدة 4 مواسم، حقق معه بطولة كأس السوبر السعودية، ودوري المحترفين السعودي.

وانضم حجازي، في صيف 2020، إلى اتحاد جدة، قادما من وست بروميتش، لمدة موسم على سبيل الإعارة، وبعد انتهاء تعاقده انتقل إلى اتحاد جدة السعودي بعقد دائم.

ولعب مدافع المنتخب المصري، الموسم الماضي 21 مباراة في مختلف المسابقات مع فريق اتحاد جدة السعودي، إلا أنه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع نهاية الموسم الماضي، وعاد قبل منافسات كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.