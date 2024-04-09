موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبورسيا دورتموند والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى هذا الدور بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي في مجموع مباراتي دور الـ16، بينما أقصى بوروسيا دورتموند نظيره آيندهوفن الهولندي ووصل إلى ربع النهائي.

وسنتعرف من خلال التقرير التالي على كل ما تريد معرفته عن أتلتيكو مدريد وبورسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، من موعد المباراة والقنوات الناقلة إلى التشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبورسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

يلتقي أتلتيكو مدريد وبورسيا دورتموند في مباراة مرتقبة يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 على ملعب سيفتاس ميتروبوليتانو في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتنطلق الصافرة وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة)، أي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية (الرياض).

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبورسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

تُنقل مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا على إحدى قنوات شبكة beIN Sports القطرية، المالكة لحقوق بث البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ستخصص شبكة قناة beIN Sports HD 2 لنقل المباراة المنتظرة بتعليق علي محمد علي.

ويمكن لهواة ومحبي البث المباشر متابعة المباراة عبر تطبيق TOD.

التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد وبورسيا دورتموند

يتوقع أن يدخل أتلتيكو مدريد المباراة بتشكيل 3-5-2 يعتمد على:

أوبلاك في حراسة المرمى.

خط دفاع مكون هيرموسو، أكسيل فيتسل، جابرييل.

خط وسط مكون من لينو، ساؤول، كوكي، دي بول، مولينا.

خط هجوم مكون من ماركوس ليروينتي، ألفارو موراتا.

بينما من المتوقع أن يدخل بوروسيا دورتموند المباراة بتشكيل 4-3-3 يعتمد على:

كوبل في حراسة المرمى.

خط دفاع مكون من ماتسين، زوله، رايرسون، شلوتربيك.

خط وسط مكون من إيمري تشان، سابيتزر، براندنت.

خط هجوم مكون من سانشو، فولكروج، رويس.