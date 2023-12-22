كل ما تريد معرفته عن كأس العالم لكرة الصالات فوتسال 2024

تتجه أنظار العالم إلى دولة أوزبكستان بعد فوزها بإستضافة كأس العالم لكرة الصالات فوتسال 2024 من 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر من العام المقبل.

البطولة سوف تضم 24 فريقًا، من بينهم 4 فرق من آسيا، و3 من إفريقيا، و4 من كونكاكاف، و4 من أمريكا الجنوبية، و1 من أوقيانوسيا، و7 من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويرى الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن أوزبكستان تمتلك تاريخًا حافلًا في كرة الصالات، حيث وصلت إلى الدور الثاني من كأس العالم لكرة الصالات FIFA 2021، وخسرت أمام إيران في مباراة مثيرة بنتيجة 9-8.

كما فازت أوزبكستان بالمركز الثاني في كأس آسيا لكرة الصالات أربع مرات، وظهرت على منصة التتويج في النسخ الأربع الأخيرة.

قال خايمي يارزا، مدير البطولات في فيفا، إن أوزبكستان تستحق استضافة البطولة لأنها حققت نتائج رائعة في المسابقات الدولية، وتقدمت إلى الدور الثاني من كأس العالم لكرة الصالات السابق FIFA. كما يسعدنا عودة البطولة إلى الاتحاد الآسيوي في نسختها العاشرة.

وأضاف عبر الموقع الإلكتروني لـ “فيفا“: نتطلع إلى العمل مع الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم لتقديم بطولة FIFA الأولى المذهلة في البلاد.

تاريخ الدول العربية في كأس العالم لكرة الصالات فوتسال

شاركت مصر 7 مرات

شاركت المغرب 3 مرات

شاركت ليبيا مرتين

شاركت الجزائر مرة واحدة

شاركت السعودية مرة واحدة

شاركت الكويت مرة واحدة

المنتخب المصري والمغربي في كأس العالم لكرة الصالات فوتسال

سجل كل من المنتخب المصري والمغربي أفضل مشاركة في كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات، وهو بلوغ دور الربع النهائي.

مصر سجلت هذا الإنجاز في نسخة 2016 بعدما تأهلت عن مجموعتها في المركز الثالث الى جانب كل من روسيا وتايلاند.

وفازت مصر في دور الثمانية على منتخب إيطاليا بـ 4 أهداف لثلاثة ثم قابلت في الدور ربع النهائي الأرجنتين وخسرت المباراة بخماسية دون مقابل.

منتخب المغرب

منتخب المغرب فاز بالبطولة القارية في أخر نسختين ولذلك يعتبر أقوى فريق إفريقي.

وفي البطولة الأخيرة من نسخة كأس العالم 2021، استطاع ان يسجل أفضل انجاز له وهو وصوله ربع نهائي الكأس بعد تجاوز كل من جزر سليمان، وتايلاند والبرتغال.

وفي دور الثمانية كان المنتخب الفنزويلي ضحية الفريق المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم بعد ذلك خسرت أمام البرازيل.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم لكرة الصالات حتى الآن

أوزبكستان

كازاخستان

نيوزيلند

فرنسا

البرتغال

إسبانيا

أوكرانيا

الأماكن المؤهلة المتبقية

من آسيا ٤ منتخبات

من إفريقيا 3 منتخبات

من دول الكونكاكاف 4 منتخبات

من أمريكا الجنوبية ٤منتخبات

من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منتخبان

نظام بطولة أوزبكستان ٢٠٢٤﻿

سيتم تقسيم المنتخبات الـ ٢٤ إلى ست مجموعات من أربعة. سيصل المركزان الأولان في كل مجموعة ، إلى جانب أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث ، إلى مرحلة خروج المغلوب. بعد ذلك ، ستتكشف دور الستة عشر الأخيرة ، ربع النهائي ، نصف النهائي ، مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي.

الدول الفائزة بطولات كأس العالم لكرة الصالات “فوتسال”

١٩٨٩: البرازيل

١٩٩٢: البرازيل

١٩٩٦: البرازيل

٢٠٠٠: اسبانيا

٢٠٠٤: اسبانيا

٢٠٠٨: البرازيل

٢٠١٢: البرازيل

٢٠١٦: الأرجنتين

٢٠٢١: البرتغال

الفائزون بالكرة الذهبية في بطولات كأس العالم لكرة الصالات

٢٠٢١: ريكاردينيو (البرتغال).

٢٠١٦ فيرناندو فيلهلم (الارجنتين).

٢٠١٢: نيتو (البرازيل).

٢٠٠٨: فالكاو (البرازيل).

٢٠٠٤: فالكاو (البرازيل).

٢٠٠٠: مانويل توبياس (البرازيل).

١٩٩٦: مانويل توبياس (البرازيل).

١٩٩٢: جورجينيو (البرازيل).

١٩٨٩: فيكتور هيرمانز (هولندا).