

أعلن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، في تصريح مفاجئ مساء اليوم، عن احتمالية نقل مباريات بطولة كأس موسم الرياض 2023 إلى الصين، مما أثار تساؤلات وتفاعل وسائل الإعلام وعشاق الرياضة.



تعد كأس موسم الرياض إحدى الفعاليات الرياضية الرئيسية في المملكة، حيث يشهد مشاركة فرق عالمية وأندية محلية بارزة، وتحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير.

و أعرب آل الشيخ عن استلامه عرضًا من الصين يتضمن نقل مباريات البطولة هناك، بالإضافة إلى الحصول على نسبة 50% من إيرادات البث التلفزيوني “PPV”، ومبلغ مالي مضمون.



في تصريح عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، قال آل الشيخ: “تلقينا في موسم الرياض عرضا لنقل كأس الموسم إلى الصين، مع الحصول على 50% من دخل النقل التلفزيوني PPV إضافة إلى مبلغ مضمون، ندرس العرض”.

وأكد رئيس هيئة الترفيه أنه يدرس هذا العرض بعناية نظرًا لأهميته والفرص التي قد يفتحها للتعاون الدولي في مجال الرياضة.



تأتي هذه التطورات في سياق البطولة التي تستضيفها ملعب المملكة آرينا، حيث ستشهد مباريات مثيرة بين الأندية السعودية البارزة الهلال والنصر، إلى جانب مشاركة الفريق الأمريكي إنتر ميامي.

فعاليات البطولة تقام خلال الفترة من 29 يناير حتى 8 فبراير، وتعد هذه البطولة فرصة لمشاهدة منافسات مثيرة بين الأندية العريقة.

يُذكر أن المباراة الافتتاحية ستكون بين الهلال وإنتر ميامي يوم 29 يناير، بينما ستجمع مباراة النصر وإنتر ميامي يوم 1 فبراير، وتختم البطولة بلقاء الهلال والنصر في الثامن من فبراير.



يُتوقع أن يتابع عشاق الرياضة بشغف هذا الحدث الرياضي الكبير، في انتظار القرار النهائي بشأن مصير بطولة كأس موسم الرياض وما إذا كانت ستُنقل إلى الصين أم لا.

إلا أن تغريدة أخرى خرج بها تركي آل الشيخ، قال فيها: “المقصود بتغريدة العرض الصيني هو النقل التلفزيوني فقط … لكن المباراة ستقام في Kingdom Arena في الرياض- بإذن الله- (ما اعرف كيف فهمتوها بتكون في الصين”.

تلقينا في موسم الرياض عرض من ?? لنقل كاس الموسم في الصين … مع الحصول على ٥٠% من دخل النقل التلفزيوني PPV مع مبلغ مضمون … ندرس العرض الآن ❤️?? — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 13, 2024