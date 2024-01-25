قيمة فرق الدوري الأميركي ترتفع في 2024 وسط نمو الشعبية والإيرادات

أظهرت أحدث بيانات عن قيمة فرق الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم (MLS) أن متوسط القيمة ارتفع إلى 678 مليون دولار في عام 2024، مما يعكس النمو المستمر للرياضة في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل زيادة شعبية كرة القدم عامة والبطولة الأميركية بشكل خاص مع استقطاب لاعبين من الطراز الرفيع مثل الأرجنتيني لونيل ميسي والأورغوياني لويس سواريز والسويسري شيردان شاكيري والإسباني سيرجيو بوسكيتس والإيطالي لورنسو إنسينيي، وارتفاع إيراداتها، وتوسعها على مدار السنوات الماضية.

وتصدر فريق لوس أنجلوس إف سي القائمة بقيمة 1.15 مليار دولار، يليه أتلانتا يونايتد (1.05 مليار دولار) وإنتر ميامي (1.02 مليار دولار) ولوس أنجلوس غالاكسي (1 مليار دولار)، التي تتمتع أيضاً بشعبية كبيرة. ويرجع ذلك إلى عوامل مثل نجاح الفريق في المنافسات المحلية والدولية، وتواجده في أسواق كبرى، وامتلاكه بنية تحتية متطورة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للفرق الـ29 المنضوين تحت لواء رابطة “MLS”، حوالي 19.7 مليار دولار.

ازدهار متوقع لفرق الدوري الأميركي

ومن المتوقع أن يستمر نمو قيمة فرق الدوري الأميركي في السنوات القادمة، مدفوعًا بالتوسع في الدوري، وزيادة شعبية الرياضة، وارتفاع إيراداتها.

تشكل قيمة فرق الدوري الأميركي مؤشراً مهماً على نمو ونجاح البطولة، وجذبها للاهتمام والترويج للرياضة في الولايات المتحدة والعالم.

ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في السنوات القادمة، حيث تسعى رابطة الدوري للتوسع أكثر وتعزيز مكانته بين الدوريات الكبرى لكرة القدم العالمية.

ويتوقع خبراء الدوري الأميركي للمحترفين أن يستمر نمو قيمة الفرق في السنوات القادمة، مع توسع الدوري إلى 30 فريقًا في الموسم المقبل، وزيادة شعبية الرياضة في الولايات المتحدة والعالم.