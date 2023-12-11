بلغت قيمة الدوري السعودي 2023 “الدوري السعودي للمحترفين”، نحو 1.07 مليار يورو أول الشهر الجاري، ليحل بالمرتبة العاشرة بقائمة أعلى دوريات قيمة في العالم، ويكون الدوري العربي، والخليجي، الوحيد بالقائمة.

وأصبح دوري روشن السعودي (الدوري السعودي للمحترفين)، هو البطولة الأكثر مشاهدة في المنطقة بعد نجاحه في استقطاب أبرز نجوم كرة القدم العالميين، مثل كريستيانو رونالدو، ونيماردا سليفا، وكريم بنزيمة، وساديو ماني.. وغيرهم من الأسماء اللامعة في عالم الساحرة المستديرة.

“أريبيان بزنس” تقدم في هذا التقرير، شرح لاسم دوري روشن السعودي، وسبب إطلاق اسم “دوري روشن السعودي” على الدوري السعودي للمحترفين، وقيمة الدوري السعودي قبل موسم الانتقالات 2023، وبعده، والدوريات الأكثر إنفاقا في العالم، وترتيب الدوري السعودي بينها، والأندية السعودية الأكثر إنفاقا خلال موسم الانتقالات 2023، وتأثير انتقال أسطورة البرتغال، كريستيانو رونالدو للدوري السعودي، ورعايات دوري روشن السعودي، والقنوات الناقلة لدوري روشن السعودي، وجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وهدافي الدوري، وغيرها.. وذلك حسب بيانات موقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وموقع “ترانسفير ماركت”.

ما هو دوري روشن السعودي “الدوري السعودي للمحترفين”؟

دوري روشن السعودي “الدوروي السعودي للمحترفين”، هو النسخة رقم 48 من الدوري السعودي للمحترفين، وأصبح بعد استقطابه أبرز نجوم كرة القدم بالعالم، أهم دوري بالمنطقة، والبطولة الأكثر مشاهدة في المنطقة بعد نجاحه في استقطاب أبرز نجوم كرة القدم العالميين، مثل كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيمة، ونيماردا سليفا، وساديو ماني.. وغيرهم من الأسماء اللامعة في عالم الساحرة المستديرة.

ما هو مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضة السعودية والذي أثر على قيمة الدوري السعودي؟

في يونيو الماضي، أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية بالسعودية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.

ويهدف المشروع، حسب وكالة الأنباء السعودية، إلى تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030″، لتعزيز القطاع الرياضي، عن طريق تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تنمية القطاع، ليتقدم ترتيب المنتخبات الوطنية، والرياضيين، والأندية السعودية، في المحافل الدولية، والعالمية.

وفي اليوم نفسه أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، نقل ملكية 75% من كل الأندية السعودية الأربعة الكبار، وهم نادي اتحاد جدة السعودي، ونادي الأهلي السعودي، ونادي النصر السعودي، ونادي الهلال السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي مما أثر على قيمة الدوري السعودي

وتابع: بينما تملك نسبة الـ 25% الباقية من هذه الأندية، المؤسسات الرياضية غير الربحية التي كانت تملكها قبل ذلك.

وفور نقل 75% من ملكية أكبر 4 أندية سعودية، إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، قامت بأكبر حركة انتقالات اللاعبين في تاريخ كرة القدم السعودية، حتى أصبح الدوري السعودي للمحترفين من بين أكثر الدوريات إنفاقا في العالم.

ما سبب إطلاق اسم دوري روشن السعودي على الدوري السعودي للمحترفين؟

وقعت شركة روشن المطور العقاري السعودي، في أغسطس الماضي، اتفاقية رعاية مسمى الدوري السعودي للمحترفين مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ليصبح اسم الدوري، “دوري روشن السعودي”، لمدة 5 أعوام بقيمة بلغت 478 مليون ريال

وشركة روشن المطور العقاري السعودي، هي إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وقامت برعاية الدوري السعودي للمحترفين، ضمن مبادراتها لدعم القطاع الرياضي، والمساهمة في الارتقاء بمستوى جودة الحياة في السعودية.

وحامل لقب الدوري السعودي العام الماضي، هو نادي اتحاد جدة السعودي، فيما انضم للدوري السعودي للمحترفين موسم الحالي، أندية الرياض، والأهلي، والحزم، والأخدود، الذين صعدوا من دوري يلو، دوري الدرجة الثانية السعودي.

ما هي قيمة الدوري السعودي “الدوري السعودي للمحترفين” قبل موسم الانتقالات 2023؟

بلغت القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن السعودي”، خلال موسم 2022 / 2023، نحو 349.91 مليون يورو، وذلك قبل خصخصة أكبر 4 أندية في السعودية،، وهي نادي اتحاد جدة السعودي، ونادي الأهلي السعودي، ونادي النصر السعودي، ونادي الهلال السعودي.

ما هي قيمة الدوري السعودي “الدوري السعودي للمحترفين” بعد موسم انتقالات 2023؟

ارتفعت قيمة الدوري السعودي ” الدوري السعودي للمحترفين”، بنسبة 206% خلال موسم واحد فقط، حيث بلغت 1.07 مليار يورو في أول الشهر الجاري، مقابل 349.91 مليون يورو في موسم 2022 / 2023.

وبهذه القيمة، حل دوري روشن السعودي “الدوروي السعودي للمحترفين”، بالمرتبة العاشرة بقائمة أعلى دوريات قيمة في العالم، ليكون الدوري العربي، والخليجي، الوحيد بالقائمة.

وتستهدف المملكة العربية السعودية، خلال بضع سنوات أن يكون دوري روشن السعودي “الدوري السعودي للمحترفين”، بين أفضل 10 دوريات في العالم من حيث القيمة السوقية، وأن تزيد إيراداته إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا، مقابل 450 مليون ريالا عام 2022.

الدوريات الأكثر إنفاقا في العالم موسم الانتقالات 2023.. دوري روشن السعودي الثاني

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، أن الأندية السعودية بدوري روشن السعودي “الدوري السعودي للمحترفين”، أنفقت على شراء اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية موسم 2023 / 2024، نحو 875.4 مليون دولار، لتأتي في المركز الثاني في قائمة أكثر الدوريات إنفاقا بعد أندية الدوري الانجليزي، التي أنفقت ما يقرب من ملياري دولار.

وتجاوز إنفاق الدوري السعودي، إنفاق الأربعة دوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم الأخرى، مثل الدوري الفرنسي، والإسباني، والألماني، والإيطالي.

وأضاف “”فيفا” في بيان، صدر في سبتمبر الماضي، أن الأندية الفرنسية، جاءت في المرتبة الثالثة بالقائمة، تلتها الأندية الألمانية التي حلت رابعا في القائمة، وحلت الأندية الإيطالية في المرتبة الخامسة، ثم الأندية الإسبانية في المركز السادس، وفقا للجدول التالي:

الترتيب الدوروي حجم الإنفاق بالمليون دولار 1 الدوري الإنجليزي 1980 2 السعودي “روشن” 875.4 3 الدوري الفرنسي 859.7 4 الدوري الألماني 762.4 5 الدوري الإيطالي 711 6 الدوري الإسباني 405.6 الدوريات الأكثر إنفاقا في العالم موسم الانتقالات 2023.. دوري روشن السعودي الثاني

الأندية السعودية الأربعة الأكثر إنفاقا موسم الانتقالات 2023

بلغ إجمالي إنفاق الأندية السعودية الأربعة الكبرى، خلال موسم الانتقالات الصيفية 2023 / 2024، نحو 822.19 مليون يورو، حيث تصدر نادي الهلال السعودي، قائمة أكثر الأندية إنفاقا محليا، بإنفاقه 351.72 مليون يورو، ليحل بالمرتبة الثانية بقائمة أكثر الأندية أنفاقا بالعالم بعد نادي تشيلسي الإنجليزي، الذي أنفق 462.10 مليون يورو وهو ما أثر على قيمة الدوري السعودي

وتعتبر صفقة انتقال نجم البرازيل، نيمار دا سليفا، إلى نادي الهلال السعودي، من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيمة 90 مليون يورو، حسب موقع ترانسفير ماركت، هي أكبر صفقة انتقال في الدوري السعودي حتى الآن.

الترتيب النادي الإنفاق خلال موسم 2023 /2024 1 الهلال السعودي 351.72 مليون يورو 2 الأهلي السعودي 185.75 مليون يورو 3 النصر السعودي 164.1 مليون يورو 4 اتحاد جدة السعودي 120.62 مليون يورو الأندية السعودية الأربعة الأكثر إنفاقا موسم الانتقالات 2023

جدول بالأندية السعودية الأربعة الكبرى الأكثر إنفاقا بموسم الانتقالات الصيفية عام 2023 حسب موقع ترانسفير ماركت والأكثر تأثيرا على قيمة الدوري السعودي

ما هو عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين؟

يبلغ عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن السعودي “الدوري السعودي للمحترفين”، 157 لاعبا أجنبيا خلال موسم 2023 /2024، بنسبة قدرها 29.2% من إجمالي عدد اللاعبين بالدوري البالغ عددهم 538 وهو ما أثر بشكل مباشر على قيمة الدوري السعودي، وذلك بعد إغلاق فترة الانتقالات الصيفية عام 2023 في 7 سبتمبر الماضي، فيما يبلغ متوسط عمر اللاعبين الأجانب بدوري روشن السعودي، نحو 27.6 عاما.

ما هو تأثير انتقال كريستيانو رونالدو على قيمة الدوري السعودي؟

أحدث انتقال أسطورة البرتغال، كريستيانو رونالدو، للدوري السعودي للمحترفين، تأثيرا ضخما، وكبيرا، على مدار الأشهر الماضية، وذلك منذ انتقاله إلى نادي النصر السعودي.

وتعاقد نادي النصر السعودي، مع الهداف التاريخي لكرة القدم بالعالم في صفقة انتقال حر مطلع عام 2023، وذلك لمدة 30 شهرا، يحصل خلالهما على 173 مليون جنيه إسترليني (210 ملايين دولار) راتب سنويا وفقا لصحيفة The Athletic. والذي انعكس على قيمة الدوري السعودي

وكان هذا التعاقد، هو الشرارة الأولى لتحول الدوري السعودي للمحترفين، لأحدى الدوريات الكبرى في العالم، بعد انضمام عدد كبير من نجوم كرة القدم العالميين، للأندية السعودية الصيف الماضي.

وكشف كارلو نهرا، الرئيس التنفيذي للعمليات في دوري روشن السعودي، عن التأثير الهائل الذي أحدثه انتقال أسطورة البرتغال على إيرادات الدوري السعودي للمحترفين، حيث ارتفعت إيراداته من بث المباريات بنسبة 650%، من خلال شركات متعددة تقوم ببثه إلى 140 دولة مختلفة.

وحسب تحليل مستند على البيانات، والأرقام، قام موقع “ticket-compare” برصد تأثير أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، فور انتقاله لنادي النصر السعودي في الآتي:

– 26 مليون عملية بحث عن خبر انتقال رونالدو إلي النصر السعودي.

– 12 مليون متابع لحساب نادي النصر السعودي على الفيسبوك.

– 7 آلاف عملية بحث شهريا عن تذاكر مباريات النصر بنسبة زيادة 1200%.

رعايات دوري روشن السعودي “الدوري السعودي للمحترفين” 2023

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، في منتصف الشهر الماضي، نجاحها في استقطاب 8 رعاة لدوري روشن السعودي للمحترفين، خلال موسم 2023 / 2024.

أول اتفاقيات الرعاية، كانت في أغسطس الماضي، عندما وقعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لاتفاقية رعاية مع شركة روشن المطور العقاري السعودي، لرعاية مسمى الدوري، ليصبح اسمه “دوري روشن السعودي”، لمدة 5 أعوام بقيمة بلغت 478 مليون ريال والتي أثرت بشكل ايجابي على قيمة الدوري السعودي.

وشركة روشن المطور العقاري السعودي، هي إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

كما شملت عقود الرعاية مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بحسب صحيفة “مال” السعودية، عقود رعاة بلاتينيين مع بنك “الإنماء”، وشركة “نون”.

كما شملت عقود الرعاية مع الرابطة، عقود رعاة ذهبيين، مع شركة ان جو، وشركة سال السعودية، فيما وقعت شركات ميد جيلف، وشركة هاف مليون، وشركة أي سبورت، عقود كرعاة رسميين.

أكبر صفقة انتقال لاعب في دوري روشن السعودي خلال ميركاتو صيف 2023

تعد أكبر صفقة انتقال بدوري روشن السعودي، في الانتقالات الصيفية لموسم 2023 حتى الآن، هي صفقة انتقال نجم البرازيل، نيمار دي سيلفا، من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى نادي الهلال السعودي، حسب موقع ترانسفير ماركت، بقيمة 90 مليون يورو مما أثر على قيمة الدوري السعودي.

فيما بلغت قيمة أكبر 11 صفقة انتقال لاعب إلي دوري روشن السعودي “الدوري السعودي للمحترفين”، خلال موسم الانتقالات الصيفية في موسم 2023 / 2024، نحو 539.3 مليون يورو، حسب موقع “ترانسفير ماركت”، وهو مستوى تاريخي لم يحدث من قبل.

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟

1- قنوات “SSC“

الناقل الحصري لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، هي قنوات “SSC” الرياضية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

– المشاهدة مجانا بجودة SD

يمكن للمشاهد الموجود في السعودية، متابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين، مجانا على القناة بجودة SD.

– المشاهدة بجودة HD باشتراك

يمكن مشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين، من داخل السعودية، أو من خارجها بجودة HD، عبر الاشتراك في إحدى الباقات الرياضية لقنوات “SSC”، مع الحصول على تغطية كاملة من داخل، وخارج الملعب.

2- تطبيق “شاهد”

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي، عبر تطبيق “شاهد” مجانا بجودة SD من داخل السعودية، أو بالاشتراك في خدمة “شاهد VIP”، لمشاهدتها بجودة HD، أو من خارجها.

ما هي عدد جولات الدوري السعودي؟

تصل عدد جولات الدوري السعودي إلى 34 جولة، حيث يضم دوري روشن السعودي لكرة القدم، 18 فريقا، يلعب كل فريق 17 جولة في كل دور.

جدول دوري روشن السعودي… أول 10 أندية في الترتيب

يتصدر نادي الهلال السعودي، دوري روشن السعودي، بفارق 7 نقاط عن وصيفه النصر، بعد 16 جولة من عمر المسابقة، تم لعب فيهم 144 مباراة، وتسجيل 405 أهداف، وهذا هو ترتيب أول 10 أندية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن:

الترتيب النادي لعب النقاط فرق الأهداف 1 الهلال 16 44 +39 2 النصر 16 37 +24 3 الأهلي 16 31 +13 4 التعاون 16 31 +13 5 الاتحاد 16 28 +13 6 ضمك 16 24 +7 7 الفتح 16 24 +5 8 الاتفاق 16 24 +4 9 الوحدة 16 22 – 2 10 الفيحاء 16 19 – 3 جدول ترتيب أول 10 أندية في دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ 16

من هو هداف دوري روشن السعودي “الدوري السعودي للمحترفين”؟

بعد لعب 16 جولة من جولات الدوري السعودي للمحترفين، يحتل نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن السعودي”، برصيد 16 هدفا، سجلهم في 15 مباراة، تلاها في الترتيب نجم ناد الهلال السعودي، أليكساندر ميتروفيتش، برصيد 14 هدفا سجلهم في 14 مباراة، فيما حل نجم ناد ضمك، جورج نكودو، بالمركز الثالث بالقائمة، برصيد 13 هدفا.

ما هو ترتيب هدافي دوري روشن السعودي؟

الجدول التالي، هو ترتيب أول 10 مراكز من هدافي دوري روشن السعودي، بعد الجولة الـ 16 من جولات البطولة:

الترتيب الاسم النادي عدد الأهداف عدد المباريات 1 كريستيانو رونالدو النصر 16 15 2 أليكساندر ميتروفيتش الهلال 14 14 3 جورج كيفين نكودو ضمك 13 15 4 أندرسون تاليسكا النصر 10 11 5 كريم بنزيمة الاتحاد 9 13 6 بيرنارد مينساه الطائي 9 13 7 مالكوم فيليبي الهلال 9 16 8 عبد الرزاق حمد الله الاتحاد 8 13 9 فراس البريكان الأهلي 8 14 10 أوديون إيجالو الوحدة 8 14 ما هو ترتيب هدافي دوري روشن السعودي؟

ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين.. أول 10 مراكز بعد الجولة الـ 16 من عمر المسابقة

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن السعودي”؟

يحدث موقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين على الإنترنت، جدول ترتيب دوروي روشن السعودي، فور انتهاء كل مباراة، ويمكنك الاطلاع علي الترتيب عبر الرابط التالي:

https://www.spl.com.sa/ar/table

جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن السعودي”؟

كما ينشر موقع رابطة الدوري علي الإنترنت، مواعيد مباريات دوري روشن السعودي، ويمكنك الاطلاع عليها عبر الرابط التالي:

https://www.spl.com.sa/ar/fixtures

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