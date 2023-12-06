قبل أيام من كأس آسيا.. قطر تقيل كيروش وتعين مدرب الوكرة

قبل أيام من انطلاق بطولة كأس أسيا 2023، تولى المدرب الإسباني ماركيز لوبيز القيادة الفنية منتخب قطر الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وقال الاتحاد القطري لكرة القدم إن المدرب الإسباني سيبدأ في قيادة المنتخب الوطني الأول خلال بطولة كأس آسيا 2023، والتي ستُقام في قطر مطلع يناير المقبل.

وكان ماركيز لوبيز مدرباً لنادي الوكرة القطري قبل أن يتم اختياره مديراً فنياً لمنتخب العنابي، وشكر الاتحاد القطري لكرة القدم نادي الوكرة على تعاونهم وموافقتهم على الاستعانة بالمدرب لتولي قيادة المنتخب، بحسب بيان صحفي صادر عن الاتحاد.

كما شكر الاتحاد، المدرب السابق كارلوس كيروش بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين على كل ماقدمه خلال الفترة الماضية متمنيًا له التوفيق في مسيرته القادمة.

ماذا قدم كارلوس كيروش؟

الاتحاد القطري اختار المدير الفني البرتغالي في فبراير من عام 2023، و لعب منتخب قطر تحت قيادة كيروش 12 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 2 وخسر 5 مباريات.

وودع منتخب قطر بقيادة كيروش بطولة الكأس الذهبية، من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام منتخب بنما بنتيجة (4-0).

وحقق المنتخب القطري الفوز أمام منتخب أفغانستان بنتيجة 8-1 ومنتخب الهند بنتيجة 3-0 وذلك بالتصفيات المزدوجة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، أمام تحت قيادة كيروش.

مجموعة قطر في كأس أسيا

وتضم مجموعة قطر في بطولة كأس أسيا التي تستضيفها مطلع يناير المقبل كل من قطر، لبنان، طاجيكستان والصين.