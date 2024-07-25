قطر تستهدف إنجازاً تاريخياً في باريس 2024

تتجه الأنظار صوب العاصمة الفرنسية باريس، حيث تستعد قطر للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، حاملة آمالاً عريضة بتحقيق إنجازات جديدة تفوق ما حققته في دورة طوكيو 2020.

وتشارك قطر في خمس منافسات رئيسية هي: ألعاب القوى، الكرة الطائرة الشاطئية، الرماية، رفع الأثقال، والسباحة.

وتستند هذه المشاركة الطموحة على الإنجاز التاريخي الذي حققته قطر في أولمبياد طوكيو، حيث حصدت ثلاث ميداليات، منها ذهبيتان وبرونزية واحدة.

القطري معتز برشم

ومن أبرز الوجوه التي تضع آمالاً كبيرة عليها قطر، البطل الأولمبي في الوثب العالي معتز برشم، والذي سيشارك في آخر أولمبياد له، وفقًا لما أعلن خلال الأيام الماضية.

يسعى برشم، صاحب الـ33 عامًا، للدفاع عن لقبه الأولمبي الذي حققه في طوكيو، حيث اقتسم الميدالية الذهبية مع الإيطالي جيانماركو تامبيري، وكانوا قد تجاوزوا 2.37 مترًا في المحاولة الأولى.

يمتلك برشم سجلاً حافلاً بالإنجازات، منها تحقيق ثاني أعلى وثبة في التاريخ ارتفاعها 2.43 مترًا، والفوز لأول مرة بلقب بطل العالم ثلاث مرات متتالية في أعوام 2017، و2019، و2022 في تاريخ ألعاب القوى.

إلى جانب برشم، يشارك السباح القطري عبد العزيز حسن العبيدلي في منافسات سباحة الصدر 200 متر، ويسعى لتحقيق إنجاز مميز.

كما يضع المنتخب لكرة الطائرة الشاطئية، الذي يضم الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان، آمالاً كبيرة في مواصلة مسيرته الناجحة بعد حصوله على الميدالية البرونزية في طوكيو، ومن المقرر أن يفتتح المنتخب مشواره يوم الأحد المقبل مع نظيره الإيطالي.

وفي رياضة الرماية، يتأهب سعيد أبو شارب وصالح العذبة لخوض منافسات قوية، بعد تأهلهما للأولمبياد بتحقيق نتائج مميزة في البطولات العالمية والآسيوية، حيث حصد أبو شارب فضية فردي للرجال في مسابقة التراب ببطولة أبطال آسيا للرماية.

بينما حقق راشد العزبة المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم للرماية سكيت في كرواتيا، وحصل على الميدالية الذهبية في البطولة التي أقيمت في كوريا.