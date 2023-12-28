فريق التحرير

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قرعة دورى أبطال آسيا 2023/2024 والقنوات الناقلة وأهم المباريات

يواجه  ناساف الأوزبكي العين الإماراتي ، الفيحاء السعودي ضد النصر السعودي، سيباهان الإيراني ضد الهلال السعودي ونافباخور الأوزبكي ضد اتحاد جدة السعودي.

فريق التحرير
قرعة دورى أبطال آسيا 2023- 2024 والقنوات الناقلة وأهم المباريات
قرعة دورى أبطال آسيا 2023- 2024 والقنوات الناقلة وأهم المباريات

قرعة دوري أبطال آسيا 2023/2024، الدور 16 التي أجريت اليوم الخميس، في كوالالمبور، أسفرت عن مواجهات قوية خاصة للفرق السعودية.

النصر يواجه الفيحاء والهلال مع سباهان الإيراني

وبحسب القرعة في منطقة غرب أسيا يواجه  ناساف الأوزبكي العين الإماراتي ، الفيحاء السعودي ضد النصر السعودي، سباهان الإيراني ضد الهلال السعودي ونافباخور الأوزبكي ضد اتحاد جدة السعودي.

قرعة دورى أبطال آسيا 2023/2024 والقنوات الناقلة وأهم المباريات

قرعة غرب أسيا وأهم المباريات

وتجمع المواجهة الأولى من دور ربع النهائي الفائز من (ناساف والعين) و (الفيحاء والنصر).

فيما ستجمع المواجهة الثانية بين الفائز من مباراة (سيباهان والهلال) و (نافباخور واتحاد جدة).

قرعة شرق أسيا وأهم المباريات

فيما جاءت قرعة فرق الشرق  بمواجهة جيونبوك هيونداي لفريق بوهانج ستيلرز، أولسان هيونداي ضد  فنفوريت كوفو ، شاندونج ضد  كاوازاكي وبانكوك ضد يوكوهاما.

قرعة دورى أبطال آسيا 2023/2024

وتتأهل الأندية الثمانية الفائزة في مجموع المباراتين في دور الـ 16 إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته أيام 4 و5 و11 و12 /مارس/ المقبل لمنطقة غرب القارة ،وأيام 5 و6 و12 و13 من الشهر ذاته لمنطقة شرق القارة.

فيما تلعب مباريات الدور قبل النهائي يومي 16 و23 أبريل ، ذهابا ، و17 و24 من الشهر نفسه إيابا ، على أن يقام النهائي من مباراتين يومي 11 و18 مايو 2024.

قرعة دورى أبطال آسيا 2023- 2024 والقنوات الناقلة وأهم المباريات

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا 2023/2024؟

قنوات SSC   هي التي تنقل مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 .

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