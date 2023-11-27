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فيرستابن يحطّم الأرقام القياسية بفوزه التاسع عشر هذا العام بالفورمولا 1

الفوز التاسع عشر هذا العام للسائق الهولندي ماكس فيرستابن وهو رقم قياسي لفريقه ريد بول، خلال سباق جائزة أبو ظبي الكبرى في الجولة الثانية والعشرين الختامية لموسم الفورمولا واح

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فيرستابن

تصدّر السائق الهولندي ماكس فيرستابن السباق من البداية إلى النهاية، متفوقاً على سائق فيراري شارل لوكلير في المركز الثاني. وذهبت وصافة البطولة إلى فريق مرسيدس بفارق ثلاث نقاط فقط عن فيراري.

قال فيرستابن بعد السباق: “لقد كان موسماً مذهلاً”، موجّهاً التحية للرئيس السابق لألفا تاوري فرانز توست الذي رعى مسيرته المبكرة في الفورمولا واحد.

يرتفع رصيد فيرستابن من الانتصارات في هذا الموسم إلى 19 فوز من إجمالي 23 سباق، معادلاً بذلك وبمفرده الإنجاز القياسي الذي حققه فريق مرسيدس في عام 2016.

وحصد السائق الهولندي في طريقه إلى أبوظبي 549 نقطة، مساهماً بأكثر من ثلثي نقاط فريق ريد بُل البالغ عددها 822 نقطة والتي حسم عن طريقها لقب بطولة الصانعين لهذا الموسم مضيفاً لقباً سادساً إلى مسيرته، ولا يعد إنجاز ماكس محصوراً بعدد الانتصارات في موسم واحد، فقد حقق أكبر نسبة من الانتصارات في موسم واحد بنسبة 86.4% محطماً الرقم القياسي الذي حققه ألبرتو أسكاري البالغ 75% والذي ظل صامداً منذ عام 1952.

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