فيديو لمشجعة نصراوية حسناء يحظى بانتشار لدى السعوديين

نال مقطع فيديو حديث يظهر مشجعة حسناء لنادي النصر السعودي تداولاً عبر منصات المواقع الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

وتداولت حسابات كثيرة مقطع الفيديو الذي يظهر خجل المشجعة النصراوية حين علمت برصدها من قبل الكاميرا.

مقطع متداول لمشجعة نصراوية نالت تداول واسع لجمالهاpic.twitter.com/1022EvlgIU — Screen Mix (@ScreenMix) October 20, 2025

وجرت أخر مباراة خاضها نادي النصر مساء السبت الماضي ضد نادي الفتح ومقره مدينة المبرز في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن السعودي).

وساهم كريستيانو رونالدو في فوز نادي النصر على ضيفه الفتح بنتيجة 1/5، في المباراة احتضنها ملعب الأول بارك.

مشجعة نصراوية تثير الإعجاب بجمالها 😍💛 pic.twitter.com/ZsQi1wN384 — أرابيكا | Arabica (@Arabiiica) October 20, 2025

وكان رونالدو قد سجّل الهدف الثاني لفريق “العالمي” عند الدقيقة 60، عبر تسديدة من خارج الصندوق.

ووصل كريستيانو رونالدو للمساهمة التهديفية رقم 6 في المسابقة هذا الموسم 2026/2025، إذ أحرز 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وعقب المباراة، نشر النجم البرتغالي عبر حسابه في منصة “إكس” لقطة مصورة من احتفاله بهدفه أمام نادي الفتح، وعلّق قائلاً “النجاح ليس صدفة”.

Success is not an accident 🟡🔵 pic.twitter.com/PGQmtOut6e — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 18, 2025