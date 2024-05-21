صندوق الاستثمارات العامة السعودي يرعى تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات ‏ ‏

فاز صندوق الاستثمارات العامة السعودي “PIF”، بحقوق رعاية تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات في اتفاق لعدة سنوات جرى الإعلان عنه الاثنين.

وكشف الموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، عن التوصل لاتفاق شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك بعد الإعلان الشهر الماضي بأن المملكة العربية السعودية ستستضيف البطولة الختامية للموسم في الرياض بدءًا من هذا العام.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي أول شريك

ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي،‏ أول شريك في حقوق التسمية لتصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات‏، وتتضمن الشراكة أيضا الترويج للعبة التنس في المستويات الأدنى.

ومن المقرر إقامة البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات في السعودية لمدة 3 أعوام، مع زيادة قيمة الجوائز بنسبة 70% مقارنة بعام 2023 ، لتصل إلى 15 مليون و250 ألف دولار.

جذب مزيد من الشباب لممارسة التنس

وقالت مارينا ستورتي، الرئيس التنفيذي لشركة WTA Ventures: “يسعدنا أن نرحب بصندوق الاستثمارات العامة كشريك عالمي لاتحاد لاعبات التنس المحترفات وأول شريك رسمي لنا على الإطلاق في تصنيفات اتحاد لاعبات التنس المحترفات”.

أعلن #صندوق_الاستثمارات_العامة ورابطة محترفات التنس @WTA اليوم، توقيع شراكة استراتيجية تمتد لعدة أعوام، تهدف إلى تحقيق طموحهما المشترك بتعزيز نمو رياضة التنس للاعبات المحترفات عالمياً، بالإضافة إلى تطوير مبادرات تدعم اللاعبات على مختلف المستويات.



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وأضافت:” معًا، نتطلع إلى مشاركة رحلة لاعباتنا الموهوبات، وعلى مدار الموسم، بينما نواصل تنمية هذه الرياضة، وخلق المزيد من المشجعين للتنس وإلهام المزيد من الشباب لممارسة اللعبة”.

الصندوق يحفز نمو الرياضة النسائية

وقال محمد الصياد، مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة: من خلال شراكتنا مع اتحاد لاعبات التنس المحترفات، سيستمر الصندوق في كونه حافزًا لنمو الرياضة النسائية.

وأضاف الصياد، نحن نتطلع إلى العمل مع اتحاد لاعبات التنس المحترفات لزيادة المشاركة، وإلهام الجيل القادم من الرياضات النسائية، والمواهب، مدعومة بركائز الرعاية الإستراتيجية الأربعة لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تتوافق هذه الشراكة مع طموحنا للارتقاء باللعبة وتحقيق نمو إيجابي للرياضة في جميع أنحاء العالم.

برنامج الرعاية الخاص بالصندوق

ويكشف برنامج الرعاية الخاص بالصندوق، عن إمكانات جديدة، من خلال الاستثمار في الأفراد، والمبادرات، والشراكات التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا على الساحة العالمية.

ويعد “PIF”، بمثابة حافز للتحول على مستوى العالم، حيث يعمل على رفع مستوى الرياضة وتعزيزها للاعبين والمشجعين والبطولات وأصحاب المصلحة على جميع المستويات.

رعاية تصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين

وفي فبراير الماضي، جرى الإعلان عن رعاية الصندوق السيادي السعودي، ‏لتصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.

ونصت تلك الاتفاقية على أن يصبح الصندوق، الشريك الرسمي للتصنيف العالمي للاعبين المحترفين، وداعمًا لبطولات إنديان ويلز، وميامي، ومدريد، وبكين، ونهائيات موسم تنس الرجال في تورينو.

إضافة إلى أنه سيساهم في دعم نهائيات الجيل القادم التي ستقام في جدة حتى عام 2027، والتي تم الإعلان عن زيادة قيمة جوائزها إلى مبلغ قياسي قدره مليوني دولار في أغسطس الماضي.

وتستضيف السعودية، بطولة استعراضية جديدة للتنس، تضم الأسطورتين الصربي نوفاك دجوكوفيتش، والإسباني رافائيل نادال، وثلاثة أبطال آخرين للبطولات الأربع الكبرى في أكتوبر المقبل.