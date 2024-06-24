السعودية سندس جان تتسلق أعلى قمة في العالم العربي

تستعد السعودية، سندس جان، لتسلق أعلى قمة في العالم العربي، وهي جبل توبقال في المغرب، الذي يبلغ ارتفاعه 4167 مترا.

انطلقت سندس جان، في الرحلة إلى أعلى قمة في العالم العربي يوم 20 يونيو، وهي أحدث حلقة في المغامرات الجبلية، للفتاة السعودية.

من هي السعودية سندس جان؟

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، ولدت جان، في المدينة المنورة، حيث كانت تستطيع رؤية جبل من نافذة غرفة نومها، وعندما كانت تسير في الشوارع كانت ترى الجبال أيضا,

أثناء رحلات التخييم العائلية، كانت تتسلل بعيدا في اللحظة التي لا تنتبه فيها عائلتها من أجل تسلق الجبل، وكان والدها يساعدها في ذلك، ويعلمها كيف تتسلق الجبل خطوة بخطوة، لذلك كان والدها أول مغامر عرفته.

حب المغامرة غرسه فيها والدها منذ صغرها، فوالدها هو مدربها الأساسي في تسلق الجبال، وبالتأكيد ورثت منه روح المغامرة وحب السفر والتجارب والتخييم، كما أنه علمها السباحة، وركوب الخيل، والصيد، وصيد الأسماك وأساسيات التخييم.

المغامرة الأخيرة والرحلة الأصعب

وفي مغامرتها الأخيرة، تتسلق جان، جبل توبقال في المغرب، الذي يبلغ ارتفاعه 4167 مترا.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية عن جان، كان التسلق إلى معسكر قاعدة إيفرست، أصعب رحلة حاولت القيام بها حتى الآن، حيث استغرقت أسبوعين، ولم تكن قادرة على النوم أو تناول الطعام بشكل جيد، أو التنفس بشكل صحيح بسبب نقص الأكسجين في اليومين السابقين للوصول إلى معسكر القاعدة.