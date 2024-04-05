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سروال محمد علي كلاي بـ 6 ملايين دولار

ارتدى محمد علي كلاي السروال القصير في النزال الذي أقيم في الفلبين عام 1975 وانتهى بفوزه، وقد اعتبر نهاية لثلاثية بين النجمين ربما تعد الأروع في تاريخ الملاكمة

فريق التحرير by فريق التحرير
السروال الذي خاض فيه محمد علي كلاي المباراة ضد جو فريزر في عام 1975 (رويترز)
السروال الذي خاض فيه محمد علي كلاي المباراة ضد جو فريزر في عام 1975 (رويترز)

طرحت دار سوذبيز للمزادات السروال القصير الأبيض الذي كان يرتديه محمد علي كلاي خلال النزال الملحمي ” Thrilla in Manila ” (الإثارة في مانيلا) مع منافسه جو فريزر، يوم الخميس للبيع في مزاد، ومن المتوقع أن يباع بأكثر من ستة ملايين دولار، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقد ارتدى محمد علي السروال القصير في النزال الذي أقيم في الفلبين عام 1975 وانتهى بفوزه وقد اعتبر نهاية لثلاثية بين النجمين ربما تعد الأروع في تاريخ الملاكمة، وسيطرح السروال في المزاد حتى 12 أبريل الجاري.

وأضافت دار سوذبيز للمزادات أن السروال بيع في مزاد في عام 1988 بعد استخراجه من خزانة تخزين درو “بونديني” براون المدرب المساعد لمحمد علي عقب وفاته، وذلك مقابل نحو ألف دولار، وبعدها استمر في سوق المزادات، وكانت آخر مرة طرح فيها في مزاد، عام 2012، عندما بيع بأكثر من 150000 دولار بقليل.

وفي ظل درجات حرارة عالية في فترة بعد الظهيرة في الفلبين، شهد عالم الملاكمة نزالا شرسا عندما تواجه محمد علي وفريزر للمرة الثالثة والأخيرة في صراعهما المحفور في سجلات تاريخ الرياضة، واحتفظ محمد علي حينذاك بلقب وزن الثقيل.

وبعد النزال الذي يعد الأصعب في مسيرته، قال محمد علي إنها كانت أكثر مرة شعر فيها بأنه قريب إلى الموت.

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فريق التحرير

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