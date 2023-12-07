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كأس العالم للأندية.. من سبق له الفوز باللقب؟

ينتظر عشاق كرة القدم في العالم انطلاق منافسات مونديال الأندية في السعودية بعد أيام، لكن من سبق له الفوز بالبطولة خلال السنوات الماضية؟

فريق التحرير by فريق التحرير
كأس العالم للأندية

تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 12 إلى 22 من شهر ديسمبر الجاري، في مدينة جدة، بمشاركة أبطال القارات في كل أنحاء العالم.

وتأسست البطولة في عام 2000، وأعيد إطلاقها لاحقًا في عام 2005 بعد تجديد شامل، وتتمثل فكرتها في تحديد أفضل فريق على مستوى الأندية في العالم من خلال بطولة خروج المغلوب مباشرة على مدى أسبوعين بين أبطال القارات.

ويحتفظ العملاق الإسباني ريال مدريد، حاليًا بالرقم القياسي لأكبر عدد من ألقاب كأس العالم للأندية بعد فوزه في خمس مناسبات مختلفة، بما في ذلك آخرها في عام 2022.

وفاز برشلونة بالبطولة ثلاث مرات، كما حقق كل من بايرن ميونيخ الألماني وكورنثيانز البرازيلي الفوز مرتين، وفازت عدة أندية أخرى باللقب مرة واحدة.

واكتفت الأندية العربية بالوصول إلى النهائي وتحقيق الميدالية الفضية ثلاث مرات، ليطمح الثنائي العربي المشارك في بطولة جدة، الاتحاد السعودي، والأهلي المصري، في الفوز بأول لقب عربي في تاريخ البطولة.

سجل الأبطال

الوصيفالبطلالسنة  
فاسكو دي جاماكورنثيانز2000  
ليفربولساوباولو  2005
برشلونةانترناثونال  2006
بوكاجونيورميلان  2007
قويتومانشستر يونايتد  2008
استيودنتسبرشلونة  2009
مازيمبيانتر2010  
سانتوسبرشلونة2011  
تشلسيكورنثيانز2012  
الرجاءبايرن ميونخ  2013
سان لورينزريال مدريد2014  
ريفربليتبرشلونة2015  
كاشيماريال مدريد2016  
جريميوريال مدريد2017  
العينريال مدريد2018  
فلامنجوليفربول2019  
تيجرسبايرن ميونخ2020  
بالميراستشيلسي2021  
الهلالريال مدريد2022  
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