كأس العالم للأندية.. من سبق له الفوز باللقب؟

تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 12 إلى 22 من شهر ديسمبر الجاري، في مدينة جدة، بمشاركة أبطال القارات في كل أنحاء العالم.
وتأسست البطولة في عام 2000، وأعيد إطلاقها لاحقًا في عام 2005 بعد تجديد شامل، وتتمثل فكرتها في تحديد أفضل فريق على مستوى الأندية في العالم من خلال بطولة خروج المغلوب مباشرة على مدى أسبوعين بين أبطال القارات.
ويحتفظ العملاق الإسباني ريال مدريد، حاليًا بالرقم القياسي لأكبر عدد من ألقاب كأس العالم للأندية بعد فوزه في خمس مناسبات مختلفة، بما في ذلك آخرها في عام 2022.
وفاز برشلونة بالبطولة ثلاث مرات، كما حقق كل من بايرن ميونيخ الألماني وكورنثيانز البرازيلي الفوز مرتين، وفازت عدة أندية أخرى باللقب مرة واحدة.
واكتفت الأندية العربية بالوصول إلى النهائي وتحقيق الميدالية الفضية ثلاث مرات، ليطمح الثنائي العربي المشارك في بطولة جدة، الاتحاد السعودي، والأهلي المصري، في الفوز بأول لقب عربي في تاريخ البطولة.
سجل الأبطال
|الوصيف
|البطل
|السنة
|فاسكو دي جاما
|كورنثيانز
|2000
|ليفربول
|ساوباولو
|2005
|برشلونة
|انترناثونال
|2006
|بوكاجونيور
|ميلان
|2007
|قويتو
|مانشستر يونايتد
|2008
|استيودنتس
|برشلونة
|2009
|مازيمبي
|انتر
|2010
|سانتوس
|برشلونة
|2011
|تشلسي
|كورنثيانز
|2012
|الرجاء
|بايرن ميونخ
|2013
|سان لورينز
|ريال مدريد
|2014
|ريفربليت
|برشلونة
|2015
|كاشيما
|ريال مدريد
|2016
|جريميو
|ريال مدريد
|2017
|العين
|ريال مدريد
|2018
|فلامنجو
|ليفربول
|2019
|تيجرس
|بايرن ميونخ
|2020
|بالميراس
|تشيلسي
|2021
|الهلال
|ريال مدريد
|2022