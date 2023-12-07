كأس العالم للأندية.. من سبق له الفوز باللقب؟

تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 12 إلى 22 من شهر ديسمبر الجاري، في مدينة جدة، بمشاركة أبطال القارات في كل أنحاء العالم.

وتأسست البطولة في عام 2000، وأعيد إطلاقها لاحقًا في عام 2005 بعد تجديد شامل، وتتمثل فكرتها في تحديد أفضل فريق على مستوى الأندية في العالم من خلال بطولة خروج المغلوب مباشرة على مدى أسبوعين بين أبطال القارات.

ويحتفظ العملاق الإسباني ريال مدريد، حاليًا بالرقم القياسي لأكبر عدد من ألقاب كأس العالم للأندية بعد فوزه في خمس مناسبات مختلفة، بما في ذلك آخرها في عام 2022.

وفاز برشلونة بالبطولة ثلاث مرات، كما حقق كل من بايرن ميونيخ الألماني وكورنثيانز البرازيلي الفوز مرتين، وفازت عدة أندية أخرى باللقب مرة واحدة.

واكتفت الأندية العربية بالوصول إلى النهائي وتحقيق الميدالية الفضية ثلاث مرات، ليطمح الثنائي العربي المشارك في بطولة جدة، الاتحاد السعودي، والأهلي المصري، في الفوز بأول لقب عربي في تاريخ البطولة.

سجل الأبطال

الوصيف البطل السنة فاسكو دي جاما كورنثيانز 2000 ليفربول ساوباولو 2005 برشلونة انترناثونال 2006 بوكاجونيور ميلان 2007 قويتو مانشستر يونايتد 2008 استيودنتس برشلونة 2009 مازيمبي انتر 2010 سانتوس برشلونة 2011 تشلسي كورنثيانز 2012 الرجاء بايرن ميونخ 2013 سان لورينز ريال مدريد 2014 ريفربليت برشلونة 2015 كاشيما ريال مدريد 2016 جريميو ريال مدريد 2017 العين ريال مدريد 2018 فلامنجو ليفربول 2019 تيجرس بايرن ميونخ 2020 بالميراس تشيلسي 2021 الهلال ريال مدريد 2022