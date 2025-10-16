. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inرياضة

سالم الدوسري يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025

توج النجم السعودي سالم الدوسري لاعب نادي الهلال بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2025

. .. by . ..
سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا
سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا 2025

توج لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونادي الهلال سالم الدوسري، مساء اليوم الخميس، بجائزة أفضل لاعب في آسيا للعام 2025، خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء تتويج الدوسري بعد موسم استثنائي قاد المنتخب السعودي إلى الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأعلن الاتحاد الآسيوي فوز الدوسري بالجائزة خلال الحفل الذي احتضنه مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وسط حضور لنجوم القارة ومسؤولي الاتحاد.

وتألق الدوسري بشدة مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت الصيف الماضي.

وخلال الموسم الماضي 2024/20245، شارك سالم الدوسري مع الهلال ومقره الرياض في 51 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها 27 هدفاً وصنع 18 آخرين.

ويُعد هذا التتويج الثاني في مسيرة سالم الدوسري بهذه الجائزة، بعد أن سبق له الفوز بها عام 2022، خلال الحفل الذي نظّمه الاتحاد الآسيوي بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في العاصمة القطرية الدوحة.

ما حقيقة 5 مليون ريال مكافأة لكل لاعب سعودي بعد تأهلهم لكأس العالم 2026؟
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا