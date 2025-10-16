سالم الدوسري يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025

توج لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونادي الهلال سالم الدوسري، مساء اليوم الخميس، بجائزة أفضل لاعب في آسيا للعام 2025، خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء تتويج الدوسري بعد موسم استثنائي قاد المنتخب السعودي إلى الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2026.

يتناوبون في الأقوال.. ويتفرد "سالم" بالأفعال 🤷‍♂️ pic.twitter.com/SaiiYg53xS — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 16, 2025

وأعلن الاتحاد الآسيوي فوز الدوسري بالجائزة خلال الحفل الذي احتضنه مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وسط حضور لنجوم القارة ومسؤولي الاتحاد.

وتألق الدوسري بشدة مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت الصيف الماضي.

وخلال الموسم الماضي 2024/20245، شارك سالم الدوسري مع الهلال ومقره الرياض في 51 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها 27 هدفاً وصنع 18 آخرين.

ويُعد هذا التتويج الثاني في مسيرة سالم الدوسري بهذه الجائزة، بعد أن سبق له الفوز بها عام 2022، خلال الحفل الذي نظّمه الاتحاد الآسيوي بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في العاصمة القطرية الدوحة.