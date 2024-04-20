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ريال مدريد و بايرن ميونخ في موعد ناري بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تعتبر مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ من أقوى المواجهات في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ويسعى كل من ريال مدريد وبايرن ميونخ للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا

فريق التحرير by فريق التحرير

حجز ريال مدريد الإسباني مقعده في موعد ناري مع بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بعد إقصائه مانشستر سيتي حامل اللقب وأرسنال الإنجليزي على التوالي.

تأهل صعب لريال مدريد

ريال مدريد و بايرن ميونخ في موعد ناري بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

واجه ريال مدريد صعوبة كبيرة في التأهل إلى نصف النهائي، حيث تعادل مع مانشستر سيتي 4-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يحسم التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

بايرن ميونخ يطيح بأرسنال

من ناحية أخرى، لم يواجه بايرن ميونخ صعوبة كبيرة في التأهل، حيث تغلب على أرسنال بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

مواجهة قوية.. معركة من أجل اللقب

ريال مدريد و بايرن ميونخ في موعد ناري بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تعتبر مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ من أقوى المواجهات في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ويسعى كل من ريال مدريد وبايرن ميونخ للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث يمتلك ريال مدريد الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب بـ 14 لقبًا، بينما فاز بايرن ميونخ باللقب 6 مرات.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

ريال مدريد و بايرن ميونخ في موعد ناري بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ على ملعب “أليانز أرينا” في ميونخ يوم الثلاثاء 30 أبريل، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب “سانتياجو برنابيو” في مدريد يوم 7 مايو المقبل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...