مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 في دوري أبطال أوروبا

يستعد ملعب سانتياجو برنابيو لاستضافة مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

يدخل ريال مدريد، ملك أوروبا الذي يستحوذ على 14 بطولة دوري أبطال أوروبا، المباراة بمعنويات مرتفعة، مدعومًا بأداء قوي هذا الموسم، ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل حسم التأهل إلى نصف النهائي من البطولة الغالية له ولجماهيره.

أما مانشستر سيتي، حامل اللقب والفريق الأقوى على مستوى القارة الأوروبية خلال السنوات الماضية، فيريد مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه الذي حققه للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية خارج قواعده تُعزز حظوظه في التأهل.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع النهائي بعد فوزه بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب على لايبزيج الألماني في الدور الماضي.

بينما تغلب مانشستر سيتي “السيتيسينز” 6-2 في مباراتي الذهاب والإياب، على كوبنهاجن وحجز مقعده في ربع النهائي.

وسنتعرف من خلال التقرير التالي على كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، من موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يلتقي ريال مدريد ومانشستر سيتي في مباراة مرتقبة يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 على ملعب سانتياجو بيرنابيو في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة)، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية (الرياض).

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تُنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 على إحدى قنوات شبكة “beIN Sports” القطرية، التي تمتلك حقوق بث البطولة حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ستخصص شبكة “بي إن سبورت” قناة beIN Sports HD 2 لنقل المباراة المنتظرة بتعليق عصام الشوالي.

ويمكن لهواة البث المباشر متابعة المباراة عبر تطبيق TOD.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

يتوقع أن يدخل ريال مدريد المباراة بتشكيل 4-3-3 يعتمد على:

أندريه لونين في حراسة المرمى.

خط دفاع مكون منفيرلاند ميندي، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، داني كارباخال.

خط وسط مكون من إدواردو كامافينجا، توني كروس، فيديريكو فالفيردي.

خط هجوم مكون من جود بيلينجهام، رودريجو جويس، فينيسيوس جونيور.

بينما من المتوقع أن يدخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيل 4-3-3 يعتمد على:

ستيفان أورتيجا في حراسة المرمى.

خط دفاع مكون من مانويل أكانجي، جون ستونز، روبن دياش، ريكو لويس.

خط وسط مكون من رودري، كيفن دي بروين، ماتيو كوفاتشيتش.

خط هجوم مكون من برناردو سيلفا، فيل فودين، إرلينج هالاند.