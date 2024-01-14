ريال مدريد وبرشلونة الأبرز..جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-1-2024 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الأحد 14-1-2024 يشمل عدد من المباريات فى كرة القدم بمختلف المسابقات.

ويتصدر جدول مباريات اليوم لقاء ريال مدريد ضد برشلونة فى كلاسيكو كأس السوبر الإسباني بالرياض، ومباراة منتخب مصر وموزمبيق في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس أمم أفريقيا 2023.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

لاتسيو X ليتشي – 1.30 مساءً بتوقيت القاهرة ، 1.30 مساءً بتوقيت السعودية. – AD SPORTS Premium 1

كالياري X بولونيا – 4 مساءً بتوقيت القاهرة ، 5 مساءً بتوقيت السعودية. – AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا X أودينيزي – 7 مساءً بتوقيت القاهرة ، 8 مساءً بتوقيت السعودية. – AD SPORTS Premium 1

ميلان X روما – 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة ، 5.30 مساءً بتوقيت السعودية. – AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون X أستون فيلا – 4 مساءً بتوقيت القاهرة ، 5 مساءً بتوقيت السعودية. – beIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد X توتنهام – 6.30 مساءً بتوقيت القاهرة ، 7.30 مساءً بتوقيت السعودية. – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

نيجيريا X غينيا الاستوائية – 4 مساءً بتوقيت القاهرة ، 5 مساءً بتوقيت السعودية. – beIN Sports HD 2 Max

مصر X موزمبيق – 7 مساءً بتوقيت القاهرة ، 8 مساءً بتوقيت السعودية. – beIN Sports HD 1 Max

غانا X الرأس الأخضر – 10 مساءً بتوقيت القاهرة ، 11 مساءً بتوقيت السعودية. – beIN Sports HD 2 Max

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل X لوريان – 2 مساءً بتوقيت القاهرة ، 3 مساءً بتوقيت السعودية.

نانت X كليرمون فوت – 4 مساءً بتوقيت القاهرة ، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

ميتز X تولوز – 4 مساءً بتوقيت القاهرة ، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

ستاد بريست X مونبلييه 4 مساءً بتوقيت القاهرة ، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

لوهافر X ليون – 6.05 مساءً بتوقيت القاهرة ، 7.05 مساءً بتوقيت السعودية.

لانس X باريس سان جيرمان – 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة ، 10.45 مساءً بتوقيت السعودية.

موعد مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني والقناة الناقلة

ريال مدريد X برشلونة – 9 مساءً بتوقيت القاهرة ، 10 مساءً بتوقيت السعودية. – SSC1 HD

مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023 والقنوات الناقلة

اليابان X فيتنام – 1.30 مساءً بتوقيت القاهرة ، 2.30 مساءً بتوقيت السعودية.

الإمارات X هونج كونج – 4.30 مساءً بتوقيت القاهرة ، 5.30 مساءً بتوقيت السعودية.

إيران X فلسطين – 7.30 مساءً بتوقيت القاهرة ، 8.30 مساءً بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ألميريا X جيرونا – 3 مساءً بتوقيت القاهرة ، 4 مساءً بتوقيت السعودية. – beIN Sports HD 3

قادش X فالنسيا – 5.15 مساءً بتوقيت القاهرة ، 6.30. مساءً بتوقيت السعودية. – beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوخوم X فيردر بريمن – 4.30 مساءً بتوقيت القاهرة ، 5.30 مساءً بتوقيت السعودية.

بوروسيا مونشنجلادباخ X شتوتجارت – 6.30 مساءً بتوقيت القاهرة ، 7.30 مساءً بتوقيت السعودية.