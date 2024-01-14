مدرب ريال مدريد: الفرص متساوية في الكلاسيكو.. وخطوة واحدة تفصلنا عن الفوز بأول ألقاب الموسم

قبل ساعات من كلاسيكو الأرض المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2024، بالعاصمة السعودية الرياض، تحدث كلا من كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي العاصمة الإسبانية، وتشافي هرنانديز مدرب برشلونة عن فرص كلا فريق المبارة.

وتختتم منافسات كأس السوبر الإسباني غدا الأحد، حيث يلعب الريال مع برشلونة على ملعب “أول بارك” في الرياض بالسعودية، وذلك بعدما فاز ريال مدريد في قبل النهائي على أتليتكو مدريد بنتيجة 5 /3، بينما فاز برشلونة على أوساسونا 2 / صفر.

حظوط ريال مدريد وبرشلونة متساوية

وفي المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، قال تشافي: ” عندما تبدأ المباراة تكون حظوظ الفريقين متساوية 50/50، فريقنا متحفز، وتمثل هذه المباراة لنا فرصة مثالية لفرض أسلوبنا في الملعب، مثلما فعلنا في نهائي الموسم الماضي”.

أضاف المدير الفني لنادي برشلونة: “نسعى دائما للسيطرة على الكرة وخلق الفرص من خلال التفوق العددي”.

خطوة واحدة تفصل ريال مدريد عن اللقب

أما المدير الفني لنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، فقال: “ريال مدريد على بعد خطوة واحدة فقط، من تحقيق أول ألقاب هذا الموسم، سنبذل أقصى ما لدينا لنفوز بالمباراة النهائية، لكن كفة الفريقين متساوية”.

وتوقع أنشيلوتي، أن تكون مباراة حماسية ورائعة، قائلا “لدينا الكثير من مشجعي ريال مدريد هنا في السعودية”، وتابع السوبرلقب مهم لصورة النادي، لكنها بطولة ستنتهي غدا أما باقي مشوار الموسم سيكون قصة أخرى

وأنهي مدرب الإيطالي المؤتمر الصحفي بقوله، “ريال مدريد أثبت في المباريات الأخيرة أنه الأفضل ولكن التفاصيل الصغيرة ستحسم الفائز بالمباراة النهائية”.

ريال مدريد يملك قائمة مثالية

أما ناتشو هيرنانديز، قائد فريق ريال مدريد، فشدد على ضرورة تحقيق فريقه لقب كأس السوبر الإسباني، وخاصة أن ريال مدريد يملك قائمة مثالية تقدم أداء رائعا في الدوري الإسباني.

ويتصدر نادي ريال مدريد ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، في حين يأتي نادي برشلونة في الترتيب الرابع برصيد 41 نقطة.

كريستيانو رونالدو من أفضل اللاعبين في العالم

وعن زميله السابق في الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي الحالي، أكد “ناتشو” أن “الدون” من أفضل اللاعبين في العالم، مشيرا إلى أنه أحدث تطورا كبيرا في كرة القدم السعودية منذ انضمامه إلى فريقه الحالي.

سيرجي روبيرتو : أسلوب برشلونة سيمنحه الفوز بالسوبر

Soccer Football – Spanish Super Cup – Final – Real Madrid v FC Barcelona – King Fahd Stadium, Riyadh, Saudi Arabia – January 16, 2023 FC Barcelona’s Sergio Busquets lifts the trophy as he celebrates with teammates after winning the Spanish Super Cup REUTERS/Ahmed Yosri

أما سيرجي روبيرتو، قائد فريق برشلونة، فقال إن الفوز بكأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد، سيتطلب أن يلعب فريقه بأسلوبه المميز والمعروف عنه.

وأوضح أن مباريات “الكلاسيكو” دائما ما تكون مميزة ومختلفة، مشيرا إلى أن اللعب بطريقة برشلونة والاستحواذ على الكرة سيمنحهم اللقب.

وتابع، حصد اللقب على حساب ريال مدريد سيكون الدافع للمنافسة على كافة الألقاب، هذا الموسم.