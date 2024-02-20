أعلى 10 رياضيين أجرا في العالم.. “رونالدو” يتصدر قائمة 2023

احتفظ البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي بلقب الرياضي الأعلى أجرا في العالم لعام 2023، حيث بلغ قيمة دخله في العام نحو 275 مليون دولار.

اللاعب البالغ من العمر 39 عاما، والذي وقع عقدا مع نادي النصر السعودي تصل قيمته إلى حوالي 200 مليون دولار سنويا، تقدم في تصنيف الأعلى أجرا على لاعب الجولف جون رام الذي احتل المركز الثاني بأرباح سنوية قدرت بنحو 203 ملايين دولار.

وفقا لموقع “sportico” الرياضي، سيطر لاعبو كرة القدم على قمة القائمة الأعلى أجرا، وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي في المركز الثالث بنحو 130 مليون دولار.

ويحتل نجم الدوري الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس المركز الرابع من حيث الأرباح بمبلغ 125.7 مليون دولار.

وفي المركز الخامس جاء الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان، بدخل سنوي بلغ 125 مليون دولار، وفي المركز السادس جاء البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال السعودي بنحو 121 مليون دولار.

في المركز السابع يأتي لاعب الدوري الأمريكي للمحترفين ستيفن كاري بنحو 198.9 مليون دولار، ثم لاعب الدوري الأمريكي للمحترفين جيانيس أنتيتوكونمبو بنحو 88.4 مليون دولار.

وفي المركز التاسع يأتي كيفن دورانت لاعب الدوري الأمريكي للمحترفين بنحو، 86.9 مليون دولار، ثم لاعب الوسط الحائز على لقب Super Bowl باتريك ماهومز بنحو 84.3 مليون دولار.

وحقق كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات قفزة كبيرة في الأرباح السنوية، تقريبا أكثر من ضعف ما حققه في عام 2022.

بالإضافة إلى الراتب الكبير الذي يتقاضاه رونالدو من اللعب مع النصر، قدرت صحيفة USA Today أنه يكسب حوالي 90 مليون دولار من خلال وسائل خارج الملعب مثل حقوق الصورة، ورسوم الظهور، والرعاية.

ما هو صافي ثروة رونالدو؟

بعض التقارير الرياضة قالت إن إجمالي صافي ثروة رونالدو بلغ 500 مليون دولار. أما شركة Celebrity Net Worth فقدرت قيمة ثروة قائد المنتخب البرتغالي بنحو 600 مليون دولار.

أصبح رونالدو، الذي بدأ مسيرته المهنية مع الأندية عام 2002، أول رياضي نشط في الرياضات الجماعية يتجاوز مليار دولار من أرباحه المهنية في عام 2020.

وكان الرياضيان الوحيدان من أي رياضة وصلا إلى هذا الرقم قبله هما لاعب الجولف تايجر وودز والملاكم فلويد مايويذر. الابن، بحسب شبكة سي بي إس سبورتس.

وقد ساعدت صفقات الرعاية مع مجموعة متنوعة من الشركات، وأبرزها شركة نايكي، على زيادة صافي ثروة رونالدو.

وقع عملاق الأحذية والملابس الرياضية مع رونالدو عقدا مدى الحياة في عام 2016 مقابل حصول اللاعب على 20 مليون دولار سنويا.

وأفاد موقع Business Insider أنه في العام الأول فقط من الصفقة، أدى تواجد رونالدو على وسائل التواصل الاجتماعي وحده إلى توليد 476 مليون دولار من القيمة الإعلامية لشركة Nike، مما يجعل استثمار الشركة أمرا بديهيا.

يمتلك كريستيانو رونالدو قاعدة جماهيرية كبيرة، لديه 168 مليون متابع على فيسبوك، و620 مليونا على إنستغرام، و110.5 مليون آخرين على X، تويتر سابقا، وهو جعله هدفًا رئيسيًا للعلامات التجارية الأخرى.

وفقا لصحيفة ديلي ميل، كان لدى رونالدو شراكات مع شركة تاغ هوير، وكنتاكي فرايد تشيكن، وأرماني، وهيرباليفي، وطيران الإمارات.

يمتلك الأب لخمسة أطفال مجموعة سيارات تبلغ قيمتها 21 مليون دولار، بما في ذلك سيارة Bugatti Centodieci النادرة التي كلفته 10.5 مليون دولار، وسيارة فيراري F12 TDF ولامبورغيني أفينتادور وبورش 911 من بين مركباته الأخرى.

يمتلك رونالدو أيضا فيلا في مدريد بقيمة 602 مليون دولار ضمن مجموعته من العقارات كما أنه يهوى أيضا جمع الساعات، وإحدى ساعاته المفضلة هي ساعة جاكوب آند كو جراند باجيت التي يقدر سعرها بمليون دولار.